15:53 (мск), источник: Forbes

Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

Сбербанк стал первым российским банком, который получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, сообщила местная газета Business Standard.

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Источник: РИА "Новости"

Информацию о получении лицензии FPI в Индии Forbes подтвердили в самом банке.

«Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI», — рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов.

Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире. Речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы.

Анатолий Попов
зампред Сбербанка

Сбербанк получил лицензию FPI категории I, которая предоставляется только государственным или связанным с государством юрлицам, отмечает Business Standard. Такая лицензия позволяет подписаться на зарубежные деривативы, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами. Вместе с тем банк должен следовать менее мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности.

Индийский регулятор ранее выдал лицензии FPI еще четырем российским юрлицам и физлицам — Alfa Capital Management, First Asset Management, Игорю Носкову и Всеволоду Розанову, однако российские банки лицензии прежде не получали, отмечает газета. Об открытии филиала в Индии Сбербанк сообщил еще в 2009 году. Резервный банк Индии выдал разрешение на открытие подразделения в 2010 году, и в 2011 году Сбербанк начал банковскую деятельность в стране, отмечает газета.

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