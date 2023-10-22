Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

Информацию о получении лицензии FPI в Индии Forbes подтвердили в самом банке.

«Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI», — рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов.

Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире. Речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы. Анатолий Попов зампред Сбербанка

Сбербанк получил лицензию FPI категории I, которая предоставляется только государственным или связанным с государством юрлицам, отмечает Business Standard. Такая лицензия позволяет подписаться на зарубежные деривативы, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами. Вместе с тем банк должен следовать менее мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности.