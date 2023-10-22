FT: в ЕС обсуждают необходимость продления потолка цен на газ

В докладе Еврокомиссии, представленном членам ЕС, говорится, что ограничение цен на газ не привело к негативным последствиям. Поставки газа в страны Евросоюза продолжились, а его стоимость снизилась почти на 90% по сравнению с пиковыми значениями прошлого года, пишет FT со ссылкой на документ ЕК.

При этом, как сообщили европейские дипломаты и чиновники, конфликт Израиля и «Хамаса», а также «диверсия» на эстонско-финском газопроводе могут негативно сказаться на поставках газа предстоящей зимой. По словам источников, ЕС стоит предусмотреть «страховку» для подобного сценария.

Тем временем, пишет FT, помимо Еврокомиссии за продление ценового потолка выступила Германия, поскольку мера позволила ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных и солнечных электростанций. Немецкие власти считают, что в связи с российской спецопераций на Украине и последовавшими санкциями стало очевидна зависимость Европы от невозобновляемых ресурсов.