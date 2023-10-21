08:26 (мск), источник: ТАСС

Назван средний чек снятия наличных в банкоматах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Средняя сумма снятия наличных в банкоматах по итогам января — сентября 2023 года составила 32 973 рублей, пополнения счета через банкомат — 11 746 рублей. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании «Русского стандарта».

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Источник: Reuters

«Средний чек снятия средств в январе — сентябре 2023 года заметно вырос и составил 32 973 рублей (годом ранее был 26 971 рублей), а пополнения счета — 11 746 рублей (годом ранее был 11 164 рублей)», — указано в исследовании.

Авторы исследования уточнили, что на долю операций с наличными в январе — сентябре 2023 года пришлось 97,06% (годом ранее — 97,44%), а на безналичные — 2,94% (годом ранее — 2,56%).

«Подобное подтверждает тренд на то, что современные банкоматы уже не воспринимаются исключительно как сервис для работы с бумажными деньгами. Сегодня здесь можно совершать множество самых различных операций — от коммунальных платежей до оплаты транспортных услуг», — считают эксперты. Так, топ-3 самых популярных в зависимости от количества операций в банкоматах за три квартала 2023 года (после традиционных лидеров — внесения и снятия наличных) выглядит следующим образом: мобильная связь (47% от общего числа операций) — средний чек 466 рублей; ЖКУ (42%) — средний чек 3 361 рублей; интернет и ТВ (10%) — средний чек — 603 рубля.

В целом за три квартала 2023 года 77% от общего числа операций пришлось на пополнение счетов через банкоматы, а 23% — на получение денег. Годом ранее, по данным «Русского стандарта», «перевес» был также на стороне внесений, но соотношение было 75% против 25%.

В рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматной сети «Русского стандарта» за три квартала 2023 и 2022 годов.

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