МВД получит доступ к информации о попытках перевода денег без согласия клиентов

«Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», — говорится в законе.

Ранее при рассмотрении таких дел значительное время уходило на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. При этом сроки возбуждения уголовных дел определены уголовно-процессуальным законодательством и требуют незамедлительного принятия решений, а сроки рассмотрения кредитными организациями обращений правоохранительных органов по фактам дистанционных хищений (до 30 дней) создавали проблему, связанную с невозможностью проведения срочных оперативно-разыскных и процессуальных мероприятий. В результате длительного рассмотрения запросов затягивалось принятие окончательных решений по материалам и по возбужденным уголовным делам этой категории до трех-четырех месяцев, существенно падала раскрываемость подобных дел.

Вступивший в силу закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. «Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», — отметили в Банке России. МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях, что позволит банкам учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.