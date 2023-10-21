16:30 (мск), источник: Российская газета

Ловля на жильца: На что следует обращать внимание при поиске съемной квартиры

Недавно подсчитал, что за свою жизнь я сменил семь съемных квартир и большинство из них пришлось на последние 10 лет в Москве. За это время я выучил едва ли не все уловки плутоватых риелторов и арендодателей, а еще понял, на что в первую очередь стоит обращать внимание в объявлениях, а что считать красным флажком, после которого лучше прекратить всякое общение с рантье. Поделюсь в этой заметке главными лайфхаками.

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Источник: Российская газета

Правила съема

По моему опыту самое сложное — это поиск съемной квартиры. Если вы вменяемый арендатор, который не задерживает платежи, не создает проблем с соседями и не требует каждый месяц заменить сломавшийся унитаз или продавившийся диван, то хозяева за вас будут держаться. Как правило, все, что им нужно — минимум проблем и максимум денег. Потому жизнь на съемной квартире куда реже оборачивается головной болью, чем ее поиск.

Так в чем же дело? Если кто не в курсе, то арендовать квартиру в Москве без посредничества риелтора крайне сложно — в большинстве объявлений указаны телефоны агентов по недвижимости, а не владельцев жилья. Хозяева искать квартирантов не любят, к тому же за услуги посредников платят не они. Арендаторам же приходится выкладывать риелтору от 50% до 100% от стоимости месячной аренды. Я вот суммарно за несколько лет отдал посредникам под 100 тыс. рублей. И не получил никакой пользы, скорее наоборот.

У риелторов есть несколько уловок. Например, они не любят показывать квартиры каждому потенциальному арендатору — не наездишься. Потому нередко устраивают групповые просмотры. Я попадал на такие дважды. Один раз присмотрел в Сети хорошую квартиру у метро «Речной вокзал», договорился о просмотре и потратил на дорогу из Подмосковья два часа. При этом у меня была лишь улица и номер дома, а дальше риелтор просил позвонить. Когда же я начал набирать его номер, стоя у дома, то поначалу никто не брал трубку, а потом абонент и вовсе стал недоступен. У многоэтажки заприметил еще двоих таких же растерянных ребят — тоже пытались куда-то дозвониться и сиротливо стояли посреди двора. Оказалось, они приехали на тот же самый просмотр. Но очередь до нас просто не дошла — риелтор сдал квартиру первым претендентам, получил комиссию и вырубил телефон.

В другом случае мне даже сказали номер подъезда, но про квартиру снова умолчали. Когда я подъехал, риелтор попросил подождать у подъезда. Через 10 минут он вышел и извинился — квартиру, мол, уже сняли. Хорошо, конечно, что не стал прятаться, но я снова потерял впустую кучу времени и остался без жилья.

Так что, договариваясь о просмотре квартиры, просите полный адрес и интересуйтесь, будут ли еще претенденты вместе с вами. Другие нюансы лучше тоже обсудить по телефону — если в объявлении указано, что квартира сдается людям без животных, а у вас есть кошка, то проговорить это стоит заранее. Кстати, если квартира вам понравилась, но вы не подходите по каким-то критериям, то лучше все же набрать по номеру в объявлении — однажды мы с женой сняли квартиру, которая сдавалась «только одной-двум девушкам». Мужчин видеть среди квартирантов хозяйка не хотела, но после встречи с нами уступила.

Деньги исчезают в полдень

Если вышеперечисленное — довольно безобидные уловки, то бывают и куда более неприятные, на грани мошенничества. Найти хорошую квартиру по низкой цене — задача сложная, а уж в Москве вдвойне. И вот вы натыкаетесь на объявление, где просторная однушка со свежим ремонтом в двух шагах от метро сдается за 25 тыс. рублей в месяц. Чудо! Звоните по номеру и натыкаетесь на какое-то агентство недвижимости. Там говорят, что квартира и вправду сдается, но сначала просят заехать к ним в офис подписать договор и после отправиться на просмотр. На практике же в «офисе» какие-то мутные люди попросят у вас деньги в обмен на контакты арендодателя. Мол, вы нам 10−20 тыс. рублей, а мы вам базу роскошных объявлений с дешевыми отличными квартирами! Но после получения денег окажется, что все квартиры вот буквально только что сдали.

На самом деле у таких фирм нет никакой базы объявлений — они просто зарабатывают на людях, которые срочно нуждаются в жилье. Причем наказать таких коммерсантов сложно, деньги вас попросят отдать после подписания договора об информационной поддержке. С информацией вам помогут, номера телефонов дадут. А уж если по ним никто не ответил — это ваша проблема. Тут совет простой: деньги кому бы то ни было можно передавать только в обмен на ключи от квартиры и после подписания договора аренды. Это касается как хозяев, так и риелторов.

А удивительно низкая цена на квартиру — красный флажок, за которым в большинстве случаев ждут проблемы. Хорошие квартиры в Москве сдаются за считаные дни, а иногда и часы за вполне рыночные деньги. Потому давать крупные скидки никто просто так не будет.

Кому легче снять жилье

Как думаете, кому проще снять жилье? По мнению собственников сдаваемых квартир, идеальные квартиранты — семейная пара с постоянной работой в Москве и регистрацией по месту жительства в столице или Подмосковье, либо в регионе РФ. У таких высоки шансы быстро снять квартиру, даже если на руках маленький ребенок или чистоплотное домашнее животное. Сложности возникают, если дети постарше, а животные покрупнее. Национальность и гражданство тоже имеют большое значение — без российского паспорта поиск съемного жилья вообще превратится в квест.

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