Ловля на жильца: На что следует обращать внимание при поиске съемной квартиры

Правила съема

По моему опыту самое сложное — это поиск съемной квартиры. Если вы вменяемый арендатор, который не задерживает платежи, не создает проблем с соседями и не требует каждый месяц заменить сломавшийся унитаз или продавившийся диван, то хозяева за вас будут держаться. Как правило, все, что им нужно — минимум проблем и максимум денег. Потому жизнь на съемной квартире куда реже оборачивается головной болью, чем ее поиск.

Так в чем же дело? Если кто не в курсе, то арендовать квартиру в Москве без посредничества риелтора крайне сложно — в большинстве объявлений указаны телефоны агентов по недвижимости, а не владельцев жилья. Хозяева искать квартирантов не любят, к тому же за услуги посредников платят не они. Арендаторам же приходится выкладывать риелтору от 50% до 100% от стоимости месячной аренды. Я вот суммарно за несколько лет отдал посредникам под 100 тыс. рублей. И не получил никакой пользы, скорее наоборот.

У риелторов есть несколько уловок. Например, они не любят показывать квартиры каждому потенциальному арендатору — не наездишься. Потому нередко устраивают групповые просмотры. Я попадал на такие дважды. Один раз присмотрел в Сети хорошую квартиру у метро «Речной вокзал», договорился о просмотре и потратил на дорогу из Подмосковья два часа. При этом у меня была лишь улица и номер дома, а дальше риелтор просил позвонить. Когда же я начал набирать его номер, стоя у дома, то поначалу никто не брал трубку, а потом абонент и вовсе стал недоступен. У многоэтажки заприметил еще двоих таких же растерянных ребят — тоже пытались куда-то дозвониться и сиротливо стояли посреди двора. Оказалось, они приехали на тот же самый просмотр. Но очередь до нас просто не дошла — риелтор сдал квартиру первым претендентам, получил комиссию и вырубил телефон.

В другом случае мне даже сказали номер подъезда, но про квартиру снова умолчали. Когда я подъехал, риелтор попросил подождать у подъезда. Через 10 минут он вышел и извинился — квартиру, мол, уже сняли. Хорошо, конечно, что не стал прятаться, но я снова потерял впустую кучу времени и остался без жилья.

Так что, договариваясь о просмотре квартиры, просите полный адрес и интересуйтесь, будут ли еще претенденты вместе с вами. Другие нюансы лучше тоже обсудить по телефону — если в объявлении указано, что квартира сдается людям без животных, а у вас есть кошка, то проговорить это стоит заранее. Кстати, если квартира вам понравилась, но вы не подходите по каким-то критериям, то лучше все же набрать по номеру в объявлении — однажды мы с женой сняли квартиру, которая сдавалась «только одной-двум девушкам». Мужчин видеть среди квартирантов хозяйка не хотела, но после встречи с нами уступила.

Деньги исчезают в полдень

Если вышеперечисленное — довольно безобидные уловки, то бывают и куда более неприятные, на грани мошенничества. Найти хорошую квартиру по низкой цене — задача сложная, а уж в Москве вдвойне. И вот вы натыкаетесь на объявление, где просторная однушка со свежим ремонтом в двух шагах от метро сдается за 25 тыс. рублей в месяц. Чудо! Звоните по номеру и натыкаетесь на какое-то агентство недвижимости. Там говорят, что квартира и вправду сдается, но сначала просят заехать к ним в офис подписать договор и после отправиться на просмотр. На практике же в «офисе» какие-то мутные люди попросят у вас деньги в обмен на контакты арендодателя. Мол, вы нам 10−20 тыс. рублей, а мы вам базу роскошных объявлений с дешевыми отличными квартирами! Но после получения денег окажется, что все квартиры вот буквально только что сдали.

На самом деле у таких фирм нет никакой базы объявлений — они просто зарабатывают на людях, которые срочно нуждаются в жилье. Причем наказать таких коммерсантов сложно, деньги вас попросят отдать после подписания договора об информационной поддержке. С информацией вам помогут, номера телефонов дадут. А уж если по ним никто не ответил — это ваша проблема. Тут совет простой: деньги кому бы то ни было можно передавать только в обмен на ключи от квартиры и после подписания договора аренды. Это касается как хозяев, так и риелторов.

А удивительно низкая цена на квартиру — красный флажок, за которым в большинстве случаев ждут проблемы. Хорошие квартиры в Москве сдаются за считаные дни, а иногда и часы за вполне рыночные деньги. Потому давать крупные скидки никто просто так не будет.

Кому легче снять жилье