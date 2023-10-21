Китай ограничит экспорт графита

По данным Института энергетических исследований (IER), Китай производит 61% мирового графита и 98% уже готового к применению в производстве материала. По данным Statista, в 2022 г. в мире было произведено 1,3 млн т графита. В пятерку крупнейших производителей входят Китай, Мозамбик, Мадагаскар, Бразилия и Россия. В 2022 г. в КНР произвели 850 000 т графита, в России — 15 000 т.

Также Китай поставляет большую часть импортируемого ЕС графита. Об этом говорится на сайте Европейской углеродной и графитовой ассоциации (ECGA). По данным геологической службы США (USGS), с 2018 по 2021 г. доля КНР в американском импорте натурального графита составила 33%, страна опередила Мексику (18%), Канаду (17%), Мадагаскар (10%) и других (22%). Ни США, ни ЕС не производят натуральный графит на своей территории.

По данным Национального института здоровья (NIH), от 60 до 80% потребляемого в США синтетического графита было произведено внутри страны. При этом в USGS зафиксировали 10 месторождений, либо в которых ранее добывался графит, либо которые могут потенциально стать его источником в будущем.

Графит — один из основных компонентов батарей, в том числе для электромобилей. Согласно журналу Autoweek, на этот минерал приходится 25−28% материалов, используемых в аккумуляторах. Согласно расчетам Mining.com, на 1 млн электромобилей необходимо 75 000 т графита. В производстве литиево-ионных батарей графита используется в 15 раз больше, чем лития. Аноды (в них доля графита составляет приблизительно 95%, согласно ECGA) для батарей могут конструировать, используя натуральный и синтетический графит. Последний дороже, но имеет меньшую выходную мощность, а также менее экологичен.

Как сообщили Reuters, на фоне новости об усилении экспортного контроля 20 октября котировки китайских производителей электромобилей и батарей начали расти с минимальных за последние несколько лет. Индексы CSI New Energy Vehicles и CSI Battery (Китай) показали рост в 1,7% и 1,8% соответственно.

Ранее Китай уже ограничил экспорт как минимум трех видов графита. В рамках тех решений, как и сейчас, предполагалось, что потенциальные экспортеры обязаны получить лицензию. Также, по данным Bloomberg, известно о кейсах, при которых после пополнения списка новыми наименованиями некоторые старые из него исключались.

Также в начале июля Китай ввел аналогичные ограничения в отношении экспорта галлия и германия. Режим начал действовать с 1 августа.

После начала работы ограничений цены могут перейти к росту, при этом китайские потребители смогут покупать графит на внутреннем рынке немного дешевле, чем остальные, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Оксана Лукичева. Эксперт подчеркнула, что Китай постепенно сокращает добычу природного графита и переходит на производство синтетического. Она также отметила, что наиболее сильно могут пострадать потребители в Южной Корее и Японии.

«Основной рост спроса и перевод технологии потребления будет в сфере синтетического графита. Производство природного графита останется стабильным в обозримом будущем. Производство синтетического графита будет расти, спрос будет удовлетворяться за счет него. Он уже сейчас занимает около 50% потребления, постепенно доля вырастет до 70−80%», — заключила Лукичева.

Преимущество Китая и, соответственно, причина зависимости Северной Америки от него заключается в хорошей сырьевой базе и отлаженном технологическом процессе, объяснил руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Также эксперт заметил, что сейчас в Северной Америке строят значительные мощности по аккумуляторным батареям, что может сподвигнуть местный бизнес к производству собственного графита. Например, крупные месторождения есть в Канаде, но их необходимо разрабатывать, а на это нужно время, резюмировал Красноженов.

Китай уже давно использует экспортный контроль в качестве оказания давления на своих оппонентов, рассказала профессор СПбГУ Яна Лексютина. «Широко известен случай с введенными Китаем ограничениями на экспорт редкоземельных металлов в 2010 г. в ответ на недружественные действия Японии в Восточно-Китайском море. Эти ограничения затем были распространены и на США, и на ЕС, что привело к соответствующему расследованию в рамках ВТО», — объяснила эксперт.

По мнению Лексютиной, нынешние ограничения на экспорт графита являются ответной мерой Пекина на проявления технологической войны со стороны США и их союзников.

Противостояние США и КНР в сфере высоких технологий начало постепенно проявляться еще в конце администрации Барака Обамы (2009−2017 гг.). В декабре 2016 г. Обама заблокировал приобретение китайцами немецкой компании Aixitron (производитель чипов), отказавшись продавать свою долю. При Дональде Трампе (2017−2021 гг.) соперничество масштабировалось и затронуло большинство высокотехнологичных направлений, включая полупроводники, 5G, ИИ, квантовые вычисления и облачные технологии.