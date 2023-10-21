Денежный манёвр: почему Китай продолжает сокращать вложения в госдолг США

После того как Запад заморозил значимую часть золотовалютных резервов России, Пекин стал искать альтернативные пути сохранения своих сбережений. Как отмечают аналитики, аналогичные настроения сегодня наблюдаются и в других государствах.

Объём инвестиций Китая в государственные облигации США (трежерис) опустился до рекордно низкого уровня за более чем 14 лет. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.

Как следует из материалов ведомства, в августе 2023 года КНР сократила вложения в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов на $16,4 млрд — до $805,4 млрд. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в июне 2009-го.

Отметим, что трежерис Минфина США представляют собой долговые обязательства, выплата по которым гарантируется американским правительством. Различные компании, государства и частные инвесторы приобретают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

К началу осени текущего года в общем объёме задолженности США (в тот момент это было порядка $32,9 трлн) около четверти — почти 23,4% — приходилось именно на казначейские бумаги. Помимо КНР, в число основных кредиторов Штатов тогда входили Япония (с общим объёмом вложений более чем на $1,1 трлн), Великобритания ($698 млрд), Люксембург ($366 млрд), Бельгия ($317 млрд), Каймановы Острова ($309 млрд) и Канада ($295 млрд).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258940&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что ещё в 2018 году Китай хранил в американских гособлигациях больше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США, но уже в 2019-м уступил это место Японии. В тот момент Пекин стал сокращать вложения в казначейские бумаги на фоне развернувшейся торговой войны с Вашингтоном.

Противостояние вызвало сокращение торгового сотрудничества между двумя странами. На этом фоне у Пекина стало меньше стимулов инвестировать в экономику США, что во многом повлияло на его дальнейшую политику вложения средств в американские облигации. Александр Абрамов. Эксперт РАНХиГС

После этого на протяжении двух лет азиатская республика ещё удерживала в трежерис от $1 трлн до $1,1 трлн своих резервов, однако в 2022-м ситуация вновь начала меняться. Согласно статистике американского Минфина, за последние полтора года Китай вывел из долговых бумаг США больше $223 млрд.

«Пекин сокращает вложения уже не первый месяц. Возможно, текущая распродажа активов связана с ужесточением монетарной политики ФРС США. За счёт действий регулятора цены на государственные облигации падают. В этих условиях Пекин решил продать часть удерживаемых позиций», — отметил в беседе с RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Напомним, в 2022 году после введения энергетических санкций против России в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась до максимального уровня за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка страны) начала резко ужесточать денежно-кредитную политику.

Начиная с марта прошлого года американский регулятор поднял процентную ставку уже 11 раз и довёл её до 5,25—5,5%. Достигнутое значение стало самым высоким с января 2001-го.

Традиционно подобное ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий Федрезерва увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.

«Доходность десятилетних облигаций США достигла рекордных 5% годовых, что заметно снижает их рыночную цену. К тому же рост ставки резко увеличивает расходы по обслуживанию госдолга, что повышает дефицит бюджета. Для инвесторов подобная динамика — тревожный звонок, который в дальнейшем может привести к значимому снижению спроса на ценные бумаги Штатов», — подчеркнул Абрамов.

По данным бюджетного управления конгресса США, в 2022 году траты американского правительства на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $476 млрд. Предполагается, что в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $663 млрд, а в 2033-м превысит $1,4 трлн.

Впрочем, если инфляция в стране продолжит оставаться высокой, а ФРС поднимет ставку ещё сильнее, обслуживание госдолга начнёт дорожать более быстрыми темпами. Причём в дальнейшем выплаты процентов могут стать крупнейшей статьёй расходов американского бюджета, что будет серьёзным вызовом для Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании Фонда Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $71 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 35% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов… в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2046-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2051-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Наглядный пример

Тревожным сигналом для руководства Китая могли стать беспрецедентные санкции США и Европы в отношении России, считают эксперты. После начала специальной военной операции Вашингтон вместе с ЕС и другими союзниками ввёл против Москвы уже более 15,2 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Помимо энергетической отрасли, рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Российское правительство смогло частично подготовиться к подобному сценарию: за предыдущие несколько лет Москва практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Если ещё в конце 2017 года РФ входила в число крупнейших кредиторов США и держала в трежерис больше $102 млрд, то к началу введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а по итогам августа 2023-го — лишь $31 млн.

Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд. В ответ на это Центробанк РФ ограничил движение капитала в недружественные страны на сопоставимую сумму. Эти события могли стать поводом для Китая начать постепенно перекладывать свои деньги из американских бумаг в другие активы.

«Несмотря на то что торгово-экономическая взаимозависимость Китая с США довольно сильная, геополитическое противостояние, безусловно, имеет место быть. Можно с уверенностью говорить, что Пекин не стремится наращивать вложения в американский госдолг», — подчеркнул Альберт Короев.

Санкции против российских резервов определённо насторожили Китай, отчасти поэтому уровень китайских инвестиций в экономику США может снизиться, считает Александр Абрамов. Помимо КНР, крупнейшими держателями американского долга выступают Япония, европейские страны и государства Азиатского региона. В будущем процесс выхода части иностранных инвесторов из госдолга США будет иметь место по политическим причинам, не исключает Короев.

«В теории другие страны могут последовать примеру Китая. Сейчас признаков массовой распродажи трежерис нет, но разговоры о возможном снижении инвестиций в американские облигации уже наблюдаются среди инвесторов и в деловой прессе», — добавил Абрамов.