Банки готовятся к повышению ключевой ставки. Какого решения ожидают от ЦБ

Аналитики говорят о возникновении структурного дефицита ликвидности на рынке, что обычно происходит в преддверие повышения ключевой ставки. О том, что же будет дальше и какие решения по ключевой ставке могут быть приняты на заседании Совета директоров ЦБ 27 октября, рассказали «РГ» финансовые эксперты.

Опасен ли дефицит ликвидности на рынке

«Политика заимствований банков является частью стратегии для создания более комфортных условий на случай, если ставка ЦБ будет повышаться», — подтвердил «РГ» президент Инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Эксперт отметил, что сама по себе ситуация со структурным дефицитом ликвидности не является критичной, и для рынка она не представляет опасности. Между тем опасения банков понятны, констатировал он, так как, в связи с тем, что по итогам минувшего сентября годовая инфляция ускорилась до 6%, а в середине прошлого месяца ЦБ повысил прогноз по инфляции с 5−6,5% до 6−7% по 2023 году и сохранил прогноз на 2024 год на уровне 4%, на этом фоне принятие ЦБ РФ решения о новом повышении ключевой ставки до еще на 100 б.п. (то есть до 14% годовых) будет закономерным.

«При таком раскладе событий, к сожалению, ничего кроме как дальнейшего удорожания заемных средств потребителю ждать не следует, а это ведет к сохранению сдержанной модели потребления и поиску средств и способов для увеличения собственных доходов», — считает Фофанов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что будет с ключевой ставкой

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Алексея Корнева, Банк России будет обсуждать два решения: сохранить ставку на текущем уровне или же поднять на 100 б. п. (то есть до 14% годовых).

По его мнению, в пользу сохранения ключевой ставки выступает прежде всего возможность ЦБ РФ использовать так называемые макропруденциальные меры для охлаждения спроса. Здесь имеется в виду увеличение первоначального взноса по ипотеке до 20%, увеличение стоимости потребительского кредитования для банков и другие. В пользу сохранения ставки также говорит и лаг в действии монетарной политики на экономику, так последний цикл повышения еще не полностью отразился на спросе и экономике, поэтому дальнейшее ужесточение ДКП может быть излишним.

«Однако текущее ускорение инфляции и сохранение высокого валютного курса все же может подтолкнуть ЦБ к повышению ключевой ставки на 100 б. п.», — отметил в разговоре с «РГ» эксперт.

«Из недавних выступлений представителей ЦБ следует, что инфляция в России в настоящий момент проходит пик. Предполагается, что высокий уровень ключевой ставки будет способствовать снижению спроса в экономике, что, в свою очередь, будет замедлять темпы роста цен», — говорит бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист Константин Церазов.

Кроме того, он указал на то, что возможности Банка России по борьбе с инфляцией ограничены факторами, находящимися вне его контроля. В первую очередь, это индексация тарифов на природный газ и ЖКХ, а также неспособность внутреннего производства удовлетворить растущий спрос со стороны населения, которая поддерживает высокий спрос на импорт и давит на рубль.

Дальнейшее повышение ключевой ставки, по прогнозам Церазова, будет усиливать вероятность рецессии, тогда как его эффективность в плане борьбы с инфляцией может оказаться неочевидной. «Одновременно с этим решение Владимира Путина обязать ряд экспортеров продавать валютную выручку создает предпосылки для стабилизации рубля в среднесрочной перспективе и тем самым оказывает поддержку регулятору в борьбе с инфляцией. Учитывая вышесказанное, на заседании 27 октября Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 13%», — сказал эксперт.

В свою очередь, аналитик АЛОР БРОКЕР Андрей Эшкинин выразил уверенность, что совет директоров ЦБ РФ на ближайшем заседании все же примет решение повысить ключевую ставку до 14% годовых. На это, по его мнению, указывает ускорение инфляции в сентябре, которая составила 0,87% (0,28% в августе), при этом годовая инфляция составила 6%.

Дополнительными факторами повышения ключевой ставки аналитик назвал слабый рубль и проблемы на рынке труда. Следовательно, проинфляционные риски остаются существенными.