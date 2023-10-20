Рынок проявляет устойчивость

Рынок накануне.

Индекс МосБиржи в четверг повысился на 0,18%, до 3255,16 п., индекс РТС вырос на 0,51%, до 1056,54 п.

Опережающими темпами дорожали депозитарные расписки Yandex (YNDX 2660,6 ₽, +5,28%) на фоне новостей в СМИ о том, что несколько российских ООО, принадлежащих «Яндексу», полностью перешли под контроль расположенной в Нидерландах публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В.». Под контроль «Яндекс Н. В.» перешли ООО «Яндекс. Каршеринг», ООО «Яндекс. Такси» и другие компании в рамках процесса по отделению российского бизнеса. Кроме того, Bloomberg сообщает, что антимонопольная борьба руководства Евросоюза против американской корпорации Google способствовала росту популярности российской поисковой системы «Яндекс» в европейских странах.

Спросом пользовались бумаги Русагро (AGRO 1442 ₽, +3,44%) среди лидеров роста, несмотря на более низкие по сравнению с 2018 годом внутренние цены на пшеницу.

Основные валюты по отношению к рублю: доллар США ослаб до 97,0500 рубля, евро окреп до 102,6025 рубля.

По мнению Банка России, улучшение торгового сальдо РФ повлияет на рубль с задержкой. В III квартале 2023 года профицит счета текущих операций составил $16,6 млрд по сравнению с $9,5 млрд во II квартале 2023 года.

Основные новости и события.

Совет директоров Positive Technologies (POSI 2314 ₽, −0,86%) согласовал промежуточные дивиденды в размере 15,8 ₽ на акцию.

Ростелеком (RTKM 77,8 ₽, +0,37%) создает национальные центры по кибербезопасности в Азии и не исключает IPO ряда «дочек».

Газпром (GAZP 170,38 ₽, +0,12%) и CNPC подписали дополнительное соглашение о поставках газа в Китай до конца 2023 года по «восточному» маршруту.

Северсталь (CHMF 1396 ₽, −0,89%) намерена в 2024 году увеличить поставки стали в страны ЕАЭС примерно на 20%, до 600 тыс. тонн.

НЛМК (NLMK 197 ₽, −0,28%) приступил к реконструкции кузнечно-прессового участка, что позволит нарастить объём выпуска запасных деталей на 10%. Объём инвестиций составит 1,7 млрд руб.

Магнит (MGNT 5795,5 ₽, +0,74%) купит маркетплейс KazanExpress, чтобы создать на его базе «Магнит Маркет». Сумма сделки оценивается на уровне 10 млрд руб.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром настроения на мировых рынках негативные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,5%. Сегодня на Московской бирже возобновятся торги акциям МКПАО «ВК» (VKCO).

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