09:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай нарастил поставки СПГ из России за восемь месяцев на 47%

За период январь — сентябрь поставки сжиженного природного газа из России в Китай выросли на 47%, до 6,2 млн тонн. Поставки нефти за тот же период увеличились на 24,4%, до 79,9 млн тонн. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР.

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Источник: AP 2023

Стоимость поставок СПГ за указанный период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до $4 млрд. В сентябре Китай закупил 746 тыс. тонн российского СПГ — это на четверть меньше, чем августе. Сейчас Россия занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии и Катару.

Поставки трубопроводного газа из России в Китай выросли на 60% в годовом выражении, до $4,98 млрд. С 2022 года объем поставляемого Россией трубопроводного газа не указывается. Среди поставщиков этого сырья Россия занимает второе место, уступая Туркменистану.

Стоимость поставленной в Китай нефти за указанный период снизилась на 2,3% в годовом выражении, до $43,6 млрд. Россия — крупнейший поставщик нефти в Китай, после нее идут Саудовская Аравия и Ирак. В сентябре Китай импортировал из России 8,7 млн тонн нефти — это на 17% меньше, чем в августе.

19 октября в Пекине состоялся российско-китайский энергетический бизнес-форум. На нем глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоулян подписали соглашение о дополнительных поставках газа в Китай по по газопроводу «Сила Сибири». Вопрос поставок российского газа в Китай за день до форума обсуждали президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Анастасия Ларина

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