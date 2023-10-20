Китай нарастил поставки СПГ из России за восемь месяцев на 47%

Стоимость поставок СПГ за указанный период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до $4 млрд. В сентябре Китай закупил 746 тыс. тонн российского СПГ — это на четверть меньше, чем августе. Сейчас Россия занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии и Катару.

Поставки трубопроводного газа из России в Китай выросли на 60% в годовом выражении, до $4,98 млрд. С 2022 года объем поставляемого Россией трубопроводного газа не указывается. Среди поставщиков этого сырья Россия занимает второе место, уступая Туркменистану.

Стоимость поставленной в Китай нефти за указанный период снизилась на 2,3% в годовом выражении, до $43,6 млрд. Россия — крупнейший поставщик нефти в Китай, после нее идут Саудовская Аравия и Ирак. В сентябре Китай импортировал из России 8,7 млн тонн нефти — это на 17% меньше, чем в августе.

19 октября в Пекине состоялся российско-китайский энергетический бизнес-форум. На нем глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоулян подписали соглашение о дополнительных поставках газа в Китай по по газопроводу «Сила Сибири». Вопрос поставок российского газа в Китай за день до форума обсуждали президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.