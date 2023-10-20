13:22 (мск), источник: ТАСС

ЦБ выпускает монеты, посвященные мультфильму «Аленький цветочек»

Их номинал составляет 3 рубля и 25 рублей.

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, посвященные мультфильму «Аленький цветочек». Они входят в серию «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено выполненное в цвете рельефное изображение сцены из мультфильма. Монета качеством «пруф» изготовлена из серебра 925 пробы (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г) и имеет форму круга 39 мм. Тираж — 7 тыс. штук.

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 мм. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение сцены из мультфильма «Аленький цветочек». Тираж монет из стали с никелевым покрытием — 850 тыс. штук, а монет из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Регулятор по традиции напоминает, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Полнометражный мультфильм «Аленький цветочек» был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова.

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