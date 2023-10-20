ЦБ выпускает монеты, посвященные мультфильму «Аленький цветочек»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-165215852&id=456239560&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, посвященные мультфильму «Аленький цветочек». Они входят в серию «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено выполненное в цвете рельефное изображение сцены из мультфильма. Монета качеством «пруф» изготовлена из серебра 925 пробы (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г) и имеет форму круга 39 мм. Тираж — 7 тыс. штук.

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 мм. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение сцены из мультфильма «Аленький цветочек». Тираж монет из стали с никелевым покрытием — 850 тыс. штук, а монет из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Регулятор по традиции напоминает, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.