Золотой апельсин: Какие продукты в магазинах дорожают больше всего

В России официальная годовая инфляция в сентябре составила 6%. При этом показатель к августу вырос на 0,85 процентных пункта. Таковы свежие данные Банка России об инфляции. Из них следует, что потребительские цены за месяц выросли на 0,87%. Для сравнения: в августе — на 0,28%. Сезонная корректировка цен показала прирост до 1,14%, тогда как в августе было 0,75%.

Центробанк сделал прогноз по уровню инфляции в ближайшие месяцы. Он продолжит повышаться. По итогам 2023 года инфляция окажется около верхней границы — 6,0−7,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2024 году. На этом же уровне она останется и в дальнейшем.

В разных регионах уровень инфляции разный. Например, в Центральном федеральном округе в сентябре годовая инфляция составила 6,1%. Как следует из данных ГУ Банка России по ЦФО, годовой рост цен в округе ускорился в основном из-за ослабления рубля и сокращения предложения отдельных продуктов питания. Сказались также усиление давления со стороны издержек производителей и поставщиков услуг и высокая потребительская активность в непродовольственном сегменте.

В сентябре на продовольственные товары темп прироста цен увеличился до 4,36% после 3,25% в августе. Ослабление рубля привело к повышению годовых темпов прироста цен на импортные овощи и фрукты. Заметно подорожали томаты, бананы, груши и апельсины.

На непродовольственные товары в сентябре прирост цен составил 4,66%. Для сравнения: в августе он был 3,64%. Высокая потребительская активность на фоне ограниченного предложения и ослабления рубля привела к ускорению годового роста цен на легковые автомобили.

У отдельных поставщиков выросли издержки, ослаб курс рубля. Эти факторы привели к увеличению годового темпа прироста цен в сфере услуг до 9,82% в сентябре с 9,67% в августе.

Интересно, что самый высокий уровень годовой инфляции среди регионов ЦФО снова зафиксирован в Московской области — 7,50%. Самый низкий оказался в Ярославской области (до 5,07% в сентябре, тогда как в августе было 5,13%).

— Скорее всего, импортные овощи и фрукты дорожают больше всего на фоне ослабления рубля, которое произошло ранее. Не все товары успели за ростом курса иностранных валют и постепенно нагоняют его, несмотря на то что рост уже замедлился и скорректировался. Тем не менее цены ещё могут немного вырасти. Также будут дорожать, скорее всего, и другие импортные товары, например бытовая техника, одежда. В целом мы не считаем, что будет сильный рост, скорее просто коррекция на небольших уровнях, цены могут вырасти на 1−2%. Инфляция в этом году обгонит ожидания Банка России, но незначительно, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Импортные продукты дорожают потому, что курс рубля сейчас нестабилен и, несмотря на предпринимаемые правительством и ЦБ меры, пока пытается лишь укрепить позиции. О переходе к росту пока говорить рано, хотя на следующие два года и прогнозируется курс порядка 90−92 рублей за доллар. Конечно, цены на импортные товары будут следовать за курсом валют, на российские товары это будет влиять опосредованно и в меньшей степени. Так прокомментировал ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.