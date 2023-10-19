Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия поставила в нынешнем году уже более 75 млн тонн нефти в Китай. По его данным, это на 25% больше, чем в минувшем году.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия поставила в нынешнем году уже более 75 млн тонн нефти в Китай. По его данным, это на 25% больше, чем в минувшем году.
«По итогам восьми месяцев 2023 года стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию», — заявил Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме (цитата по ТАСС).
Также глава «Роснефти» обратил внимание на то, что в текущем году поставит Китаю более 30 млрд куб. м газа, что является новым историческим рекордом.
В приветствии к участием форума председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что нынешнее тесное сотрудничество Китая и России в энергетике помогает обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие не только обеих стран, но и всего мира. Он также добавил, что «Пекин готов работать с Москвой над построением энергетического партнерства высокого уровня».
Ранее таможенное управление КНР сообщило, что общий товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов нынешнего года увеличился на 29,5%, до $176,4 млрд.
Александр Кислов