Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году

«По итогам восьми месяцев 2023 года стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию», — заявил Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме (цитата по ТАСС).

Также глава «Роснефти» обратил внимание на то, что в текущем году поставит Китаю более 30 млрд куб. м газа, что является новым историческим рекордом.

В приветствии к участием форума председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что нынешнее тесное сотрудничество Китая и России в энергетике помогает обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие не только обеих стран, но и всего мира. Он также добавил, что «Пекин готов работать с Москвой над построением энергетического партнерства высокого уровня».

Ранее таможенное управление КНР сообщило, что общий товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов нынешнего года увеличился на 29,5%, до $176,4 млрд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.