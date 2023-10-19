10:43 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций открылся снижением

По данным биржи на 10:05 мск, индекс Мосбиржи снижался на −0,44%, индекс РТС — на −0,55%

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Источник: Reuters

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,12% — до 3 245,26 пункта. Индекс РТС снижался на 0,24% — до 1 048,6 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 234,81 пункта (-0,44%), индекс РТС находился на уровне 1 045,37 пункта (-0,55%).

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