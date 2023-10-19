МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,12% — до 3 245,26 пункта. Индекс РТС снижался на 0,24% — до 1 048,6 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.