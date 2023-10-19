Настроения ослабли в ходе торгов

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду вырос на 0,38%, до 3249,21 п., индекс РТС — на 0,42%, до 1051,17 п. На рынке ОФЗ наблюдалось снижение котировок.

Позитивная динамика на нефтяном рынке оказала поддержку нефтегазовому сектору и рынку акций в целом. На этом фоне опережающую динамику показали акции Роснефти (ROSN 586,8 ₽, +2,4%).

В аутсайдерах оказались акции Алроса (ALRS 72,82 ₽, −5,44%), по которым днем ранее закрылся реестр под дивиденды. Кроме того, страны G7 в четверг должны обсудить варианты эмбарго на поставки российских алмазов.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 97,3900 ₽, евро до 102,6025 ₽

Основные новости и события.

Бумаги Polymetal (POLY 560,2 ₽, +0,41%) с 19 октября на Московской бирже перейдут в первый уровень листинга.

Yango, международное подразделение Яндекса (YNDX 2527,2 ₽, −0,01%), в IV квартале 2023 года откроет международный операционный офис в Дубае.

Совет директоров ЛУКОЙЛа (LKOH 7488 ₽, +1,4%) 26 октября рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах за девять месяцев 2023 года.

Северсталь (CHMF 1408,6 ₽, −0,96%) построит на территории Череповецкого металлургического комбината комплекс по производству железорудных окатышей. Мощность комплекса составит 10 млн тонн, стоимость проекта оценивается на уровне 97 млрд руб.

ОПЕК+ не планирует никаких немедленных действий в ответ на призыв Ирана ввести нефтяное эмбарго против Израиля.

Genetico (GECO 60,065 ₽, −2,33%) открыла новый медицинский центр в Medtech Moscow.

НОВАТЭК (NVTK 1730 ₽, +0,08%) приступает к строительству третьей линии сжижения природного газа для завода Арктик СПГ—2.

Совет директоров iВУШ (WUSH 221,84 ₽, −1,38%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 10,25 ₽ на одну акцию.

ПИК (PIKK 772 ₽, +0,63%) консолидирует участки на северо-западе Москвы, где в рамках комплексного развития территории может быть построено 1,35 млн кв. м недвижимости.

FESCO (FESH 97,89 ₽, −1,83%) планирует до конца 2024 года провести реконструкцию контейнерного терминала в Новосибирске для увеличения его мощностей.

ВТБ (VTBR 0,02612 ₽, −0,29%) заинтересовалась уральским разработчиком ПО для бизнеса и госсектора Naumen, который планирует привлечь несколько миллиардов рублей в рамках pre-IPO-раунда, сообщает Forbes.

Ожидания и торговые идеи.

В четверг утром настроения на мировых рынках негативные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,6%, китайский индекс Shanghai Composite — на 1,2%. Российский рынок может скорректироваться после нескольких дней роста.