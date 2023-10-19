07:07 (мск), источник: ТАСС

Минфин проработает вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство России направило в Минфин для проработки обращение депутатов насчет госрегулирования цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

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Источник: РИА "Новости"

«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», — сказал собеседник агентства.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, в отношении которых разрешено госрегулирование цен, пивом, сидром и другими перечисленными напитками. Письмо с просьбой проработать такую идею было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечалось в обращении, в соответствии с приказом Минфина уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Кроме того, установлена минимальная розничная цена на игристые вина — с 1 января 2023 года она составляет 239 рублей за 0,75 литра. Аналогичное решение для пива и сидра предложили проработать, чтобы снизить их нелегальный оборот, защитить жизнь и здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию на рынке и поступление дополнительных доходов в бюджеты.

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