Международные резервы России увеличились за неделю на $6,8 млрд
Объем международных резервов России за неделю
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Объем международных резервов России за неделю
«Объем международных резервов по состоянию на 13 октября составил $ 569,6 млрд, увеличившись за неделю на $6,8 млрд, или на 1,2%, вследствие положительной переоценки», — говорится в сообщении.
За сентябрь показатель сократился на 2,17%, сообщал ранее регулятор. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9% — с $436,92 млрд до $428,52 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9% — с $144,73 млрд до $140,49 млрд.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.