17:07 (мск), источник: Ведомости

Международные резервы России увеличились за неделю на $6,8 млрд

Объем международных резервов России за неделю 6—13 октября увеличился на $6,8 млрд, или 1,2%, сообщается на сайте ЦБ.

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Источник: AP 2023

«Объем международных резервов по состоянию на 13 октября составил $ 569,6 млрд, увеличившись за неделю на $6,8 млрд, или на 1,2%, вследствие положительной переоценки», — говорится в сообщении.

За сентябрь показатель сократился на 2,17%, сообщал ранее регулятор. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9% — с $436,92 млрд до $428,52 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9% — с $144,73 млрд до $140,49 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.

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