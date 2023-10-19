Доходы растут. В Центробанке назвали важную причину для укрепления рубля

По итогам третьего квартала Россия снова стала торговать в плюс. Профицит счета текущих операций увеличился за счет роста экспорта и неизменном стоимостном объеме импорта, а также за счет сокращения дивидендов, начисленных российскими компаниями нерезидентам, сообщил Банк России. Это служит важной причиной укрепление курса рубля, рассказали aif.ru эксперты.

На чем заработала Россия.

Стоимостный объем экспорта увеличился к предыдущему кварталу по ряду причин, в том числе из‑за более высокой цены нефти, отметили в Центробанке. Росту экспорта также способствовали хороший урожай зерновых и диверсификация географических направлений поставок.

А вот расходы за импортные товары замедлились, поскольку восстановление импорта, которое оказывало давление на курс в первой половине 2023 года, приостановилось. Стоимостный объем импорта был на 4% ниже уровня третьего квартала 2021 года, а его рост замедлился. В то же время импорт продолжали поддерживать рост внутреннего спроса, переориентация на альтернативных поставщиков и меры правительства России по упрощенному порядку ввоза товаров, отметили в ЦБ.

Причем тут курс рубля.

Представители ЦБ много раз называли сокращение платежного баланса главной причиной сильного ослабления курса рубля. «Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта», — говорил в июне зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Теперь состояние платежного баланса перестало оказывать негативное влияние на курс рубля. «Вместе с тем из‑за лагов в поступлении экспортной выручки и авансирования импорта улучшение баланса внешней торговли потенциально может оказывать влияние на валютный рынок с задержкой», — пояснили в ЦБ.

Насколько укрепится рубль.

Рост профицита счета текущих операций действительно поддержит рубль, однако он отражает более глубокие процессы, запущенные повышением ключевой ставки и замедлением расходов федерального бюджета, объяснил aif.ru главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

«Быстрое ослабление рубля, которое происходило до сентября, главным образом было связано с тем, что ключевая ставка находилась на избыточно низком уровне в 7.5% — этот уровень не делал привлекательным сбережение в рублях. Повышение ключевой ставки до 13% увеличило привлекательность рублевых сбережений, а охлаждение бюджетного импульса снизит давление импорт и оттока капитала», — рассказал эксперт.

Главной развилкой для курса в ближайшие месяцы станут решения Банка России и Минфина по реализации покупок по бюджетному правилу в 2024 году и о догоняющих покупках за период с августа по декабрь 2023 года, спрогнозировал Александр Исаков. «По нашим оценкам, начало покупок валюты в январе 2024 года ограничит укрепление курса и вернет его на траекторию ослабления до порядка 100−102 к концу 2024 года», — сказал он.

Торговый профицит — это действительно тот фактор, который способен поддержать рубль, так как приводит к притоку валюты на рынок, сказал в беседе c aif.ru независимый финансовый аналитик, автор Telegram-канала Unexpected Value Сергей Скатов.