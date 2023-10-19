ЦБ разъяснил, что банки могут запрашивать при бесплатных переводах клиентов

Как уточнил регулятор, кредитные организации должны размещать информацию о доптребованиях в офисах, на сайтах и в мобильных приложениях. Также банкам следует сообщать клиентам о возможности бесплатно проводить такие операции дистанционно. При проверке ЦБ может запросить подтверждение надлежащего информирования. Лимит в 30 млн рублей в месяц применяется ко всем счетам клиента в банке, а не к каждому отдельно. Разъяснения по этому вопросу ЦБ опубликует на своем сайте.