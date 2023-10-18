В правительстве предлагают обновить набор льгот для многодетных

«Сейчас в соответствии с поручением главы государства мы прорабатываем изменения в указ, который датирован началом 90-х годов», — заявила зампред кабмина в ходе обсуждения с депутатами доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».

По ее словам, речь о 431 указе, который определил набор льгот для многодетных семей, не исключено и изменение самого определения такой семьи. Пока что он в разной степени реализуется регионами, что, согласно объяснению Голиковой, продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности. В целом регионы на меры из этого указа в прошлом году потратили 60,6 млрд рублей, а за семь месяцев нынешнего — еще 38 млрд рублей.

«Сейчас работаем над указом, готовим доклад президенту, дальше будет решение президента по поводу того, как нормативно этот вопрос регулировать». Татьяна Голикова вице-премьер России

В свою очередь замруководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов сообщил, что в ближайшее время законодатели поставят вопрос о статусе и стандарте многодетной семьи, и рассмотрение должно быть оперативным. «Мы видим, что в разных регионах Российской Федерации уже действуют такие законы. Но, к сожалению, определение многодетной семьи везде совершенно разные», — отметил он.

«Сейчас в регионах разнятся стандарты, размеры соцпакетов, льгот. Так, в одних регионах считают, что многодетная семья — это три и более ребенка, и все равно, какого они возраста. В других, что дети должны быть до 16 лет, а бывает, что и до 23-х лет. “То есть, в регионах разнятся стандарты, размеры соцпакетов, льгот и других позиций”, — добавил Морозов.

Депутат подчеркнул, что менять стандарты определения многодетной семьи необходимо, ведь «только многодетные семьи показывают нам пример, как не уронить рождаемость и решить демографические проблемы».

А чтобы российские мужчины не опасались заводить семьи — в том числе большие, — в Госдуме тоже предложат меры. В ходе общения депутатов с Татьяной Голиковой председатель нижней палаты Вячеслав Володин выступил с предложением готовить мальчиков со школы к семейной жизни и роли отца. «Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут», — сказал спикер. Он предложил Комитету Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заняться этой темой.