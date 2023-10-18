Недельная инфляция в России с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15%

За неделю с 3 по 9 октября инфляция ускорилась до 0,24% по сравнению с 0,21% неделей ранее.

С начала года цены выросли на 5,07%, говорится в отчете Росстата.

В отчетном периоде куриные яйца подорожали на 3%, свинина и мясо кур — на 0,9%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,7%, а полукопченые и варено-копченые колбасы и риск — на 0,6%. При этом в 16 регионах цены на яйца выросли на 5,1−12%, а в нескольких, напротив, снизились. Также отмечается рост цен на курицу в 71 регионе в пределах от 0,1% до 7,9%.

Цены на сливочное масло выросли на 0,5%, а на баранину, рыбу мороженую, сыры, пшено и черный чай — на 0,4%. Так же отмечается рост цен на 0,3% на говядину, маргарин, пшеничную муку и хлеб и булочные изделия, на обеды в столовых и кафе. Чуть меньший рост — 0,2% — продемонстрировали цены на вареные колбасу, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржаной хлеб, печенье и поваренную соль. На 0,1% выросли цена на сосиски и сардельки, мясные консервы и фруктовые консервы для детского питания, а также стерилизованное молоко и сметану, гречневую крупу, макароны и водку.

На плодовоовощную продукцию в среднем цены выросли на 0,4%. Наибольший рост показали цены на помидоры (5,5%), бананы (1,3%) и репчатый лук (0,9%). Стоимость ряда овощей, напротив, снизилась, в том числе моркови и яблок (1,8%), белокочанной капусты (1,5%), картофеля (1,3%) и свеклы (0,8%).

Что касается медикаментов, то Росстат зафиксировал подорожание на 1,1% поливитаминов, на 0,7% — аллохола, на 0,5% — корвалола и метамизола натрия (анальгин отечественный) и др. препаратов. Также на неделе подорожали гигиенические прокладки (0,5%), пеленки для новорожденных и зубные пасты (0,4%), детские подгузники, туалетное мыло и спички (0,1%). Снижение цен произошло на зубные щетки (0,3%), стиральные порошки (0,2%), а также на туалетную бумагу и корма для домашних животных (0,1%).

Росстат отмечает рост цен на телевизоры (на 1,2%), электропылесосы (1,1%), смартфоны (0,7%) и ряд других непродовольственных товаров. Стоимость легковых автомобилей иностранных марок в отчетном периоде увеличилась на 0,1%. На прошедшей неделе цена на автомобильный бензин и дизельное топливо снизились на 0,3%.

При этом отмечается рост тарифов на проезд в городском транспорте — на метро на 6,7%, на трамвае на 3,2%, троллейбусе на 1% и городском автобусе на 0,8%. Одновременно снизилась стоимость перелетов в эконом-классе — на 4,2%. Также отмечается и снижение цен на проживание в хостелах, санаториях и гостиницах на 0,4−0,1%.

В сентябре потребительские цены выросли на 6% в годовом выражении после 5,15% в августе. В месячном выражении инфляция также ускорилась, составив 0,87% по сравнению с 0,28% месяцем ранее. По сравнению с декабрем 2022 г. рост составил 4,6%.