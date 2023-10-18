16:51 (мск), источник: Frank Media

МКБ заместит девять выпусков еврооблигаций в долларах, евро и рублях

Такое решение одобрил совет директоров банка.

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Источник: Агентство «Москва»

Московский кредитный банк (МКБ) планирует заместить девять выпусков своих еврооблигаций, следует из опубликованного в среду, 18 октября, решения наблюдательного совета МКБ. Под замещение должны попасть бумаги, выраженные в долларах США, евро и рублях.

МКБ будет замещать выпущенные ее ирландской SPV-компанией CBOM Finance евробонды, в том числе и два субординированных выпуска облигации, номинированные в долларах США на $530 млн (XS1601094755) и $350 млн (XS2392969395).

Кроме того, под замещения банка попадут долларовые выпуски:

  • С погашением в 2024 году ($217,3 млн) — XS1964558339;
  • С погашением в 2025 году ($541 млн) — XS2099763075;
  • С погашением в 2026 году ($500 млн) — XS2384475930;
  • С погашением в 2027 году ($440 млн) — XS1589106910.

Выпуски, номинированные в евро:

  • С погашением в 2024 году (€327,2 млн) — XS1951067039;
  • С погашением в 2026 году (€600 млн) — XS2281299763.

А также рублевый выпуск:

  • С погашением в 2025 (₽ 5 млрд) — XS1143363940.

ЦБ в июле заявлял, что российские банки смогут учитывать замещающие субординированные валютные еврооблигации бумаги в своем капитале. «Запрет на включение в капитал новых субординированных инструментов в валюте не планируется распространять на валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные еврооблигации», — утверждал регулятор.

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 МКБ заместит девять выпусков еврооблигаций в долларах, евро и рублях
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