МКБ заместит девять выпусков еврооблигаций в долларах, евро и рублях
Такое решение одобрил совет директоров банка.
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Такое решение одобрил совет директоров банка.
Московский кредитный банк (МКБ) планирует заместить девять выпусков своих еврооблигаций, следует из опубликованного в среду, 18 октября, решения наблюдательного совета МКБ. Под замещение должны попасть бумаги, выраженные в долларах США, евро и рублях.
Кроме того, под замещения банка попадут долларовые выпуски:
Выпуски, номинированные в евро:
А также рублевый выпуск:
ЦБ в июле заявлял, что российские банки смогут учитывать замещающие субординированные валютные еврооблигации бумаги в своем капитале. «Запрет на включение в капитал новых субординированных инструментов в валюте не планируется распространять на валютные облигации, замещающие уже учтенные в составе капитала субординированные еврооблигации», — утверждал регулятор.