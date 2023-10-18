Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,06−0,42%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил расти. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,06%, до 3 249,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1 051,17 пункта. Курс доллара снизился на 0,31%, до 97,39 рубля, евро — на 0,92%, до 102,60 рубля, юань — на 0,03%, до 13,28 рубля.

«Индекс Мосбиржи тестировал уровни выше 3 260 пунктов. Главным фактором поддержки выступил рост цен на нефть, сдерживали покупателей укрепление рубля и негативный внешний фон», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Мировые рынки реагировали продажами на ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. «В то же время “военная премия” в нефти выросла. Позитивной для сырья сегодня оказалась и статистика. Данные по Китаю, включая оценку ВВП, объемы розничных продаж и промпроизводства, оказались лучше ожиданий. Окончательная оценка сентябрьского индекса потребительских цен в еврозоне совпала с прогнозом — потребительские цены в еврозоне замедлились до минимума с октября 2021 года», — добавил эксперт.

Рынок акций

На фоне роста цен на нефть к закрытию торгов на Московской бирже в лидеры роста вышли акции «Роснефти» (+2%), опередив «Русагро» (+1,72%), а также другие нефтяные компании. Среди них — «Сургутнефтегаз» (+1,59%), «Транснефть» (+1,4%), «Лукойл» (+1,02%) и т. д. , рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В лидеры снижения на Московской бирже с утра вышли акции «Алросы» на фоне дивидендной отсечки после закрытия реестра акционеров, к закрытию торгов бумаги подешевели на 5,23%.

Прогноз

Шансы на продолжение роста российского рынка сохраняются — рубль еще относительно слаб, несмотря на попытки укрепления, тогда как нефть демонстрирует ценовой оптимизм, отметили в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 19 октября — 3150−3275 пунктов, по курсу рубля к доллару — 96−98 рублей.

На 19 октября Freedom Finance Global прогнозируют торги по индексу Мосбиржи в диапазоне 3220−3285 «с большей вероятностью движения к верхней границе данного диапазона». Индекс РТС останется в коридоре 1040−1065, также полагают там. «Российский рубль, вероятно, продолжит консолидацию отметки в 97 рублей за доллар, а мировые цены на нефть будут остро реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке и реакцию соседних государств, поэтому есть вероятность продолжения роста мировых цен на нефть в сторону $95 за баррель Brent», — сказал аналитик компании Владимир Чернов.