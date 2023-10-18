16:32 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 19 октября до 97,37 рубля

Курс евро повысили до 102,9059 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 19 октября 2023 года официальный курс доллара на уровне 97,3724 рубля, что на 3 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 15 копеек, до 102,9059 рубля.

Курс юаня практически не изменился и составил 13,2881 рубля.

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