ЦБ повысил курс доллара на 19 октября до 97,37 рубля
Курс евро повысили до 102,9059 рубля.
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Курс евро повысили до 102,9059 рубля.
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 19 октября 2023 года официальный курс доллара на уровне 97,3724 рубля, что на 3 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 15 копеек, до 102,9059 рубля.
Курс юаня практически не изменился и составил 13,2881 рубля.