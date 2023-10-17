Залезть в долг: почему облигации сейчас привлекательнее акций

Доходности облигаций федерального займа в сентябре выросли в среднем на 120 б. п. (до 12,3% для выпусков с погашением через три года), говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ. Это произошло из-за того, что ключевая ставка в сентябре тоже выросла с 12% до 13% годовых.

Самый сильный рост доходностей случился у бумаг с коротким сроком погашения — до трех лет. В корпоративном сегменте индикативные доходности таких облигаций увеличились на 154 б. п., до 13,4%. «Сейчас можно приобрести облигации с довольно высокой доходностью», — резюмирует руководитель направления анализа облигаций ИБ «Синара» Александр Афонин.

На рынке акций в то же время и по той же причине рост сменился коррекцией. Помимо увеличения ключевой ставки на динамике акций сказалось введение новых экспортных пошлин. В итоге индекс Мосбиржи — главный индикатор рынка акций — снизился со своего годового максимума 5 сентября в 3287 пунктов на 6,5%, правда, потом отыграл падение и находится на уровне 3200 пунктов.

Как лучше инвестировать в долговые бумаги?

Для начала надо определиться с тем, какую долю облигации займут в портфеле. По словам главного инвестиционного консультанта ИК «Велес Капитал» Дмитрия Сергеева, актуальным остается правило определять эту долю, исходя из возраста инвестора. Двадцатилетним стоит отводить на такие бумаги около 20%, остальную долю портфеля могут формировать акции. С возрастом имеет смысл увеличивать долю консервативных инструментов: в 60 лет облигации должны занимать 60% портфеля. Что выбрать?

ОФЗ: длинные или короткие

Тот вид, который кривая доходностей (график, показывающий уровень доходности в зависимости от срока погашения. — Forbes) ОФЗ имеет сейчас, аналитики называют инвертированным — то есть короткие бумаги дают большую доходность, чем длинные, хотя обычно бывает наоборот.

Сейчас наиболее привлекательными выглядят классические ОФЗ с погашением в 2025 году, говорит портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Алексей Корнев. Привлекательность того или иного выпуска долговых бумаг будет зависеть от дальнейших действий ЦБ, который с конца июля трижды поднимал ключевую ставку из-за возросших инфляционных рисков.

Несмотря на то что сейчас более высокую доходность дают выпуски с близким сроком погашения, более интересными с точки зрения потенциала роста все же стоит считать бумаги со сроком погашения в пять-семь лет, говорит Александр Афонин из «Синары». Если же инвестор не намерен задерживаться на рынке больше года—полутора лет, то тогда лучше выбирать бумаги с коротким сроком до погашения или оферты, добавляет старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев. «Например: ОФЗ 26229 с погашением в 2025 году принесут среднегодовую доходность на уровне 12,5%, так как торгуются сейчас ниже номинала, около 91% от своей стоимости, а погашаться будут по 100%», — рассуждает он.

Корпоративные: брать или не брать

В корпоративных облигациях наибольшую доходность дают новые выпуски, которые были размещены уже после увеличения ключевой ставки до двузначных значений, замечает кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиций» Михаил Иванов. Александр Афонин из «Синары» указывает, что по новым выпускам установлены высокие купоны, при этом во всех случаях короткие сроки погашения.

«Именно на такие облигации мы и рекомендуем обратить внимание, поскольку их доходность оценена более-менее справедливо в отличие от бумаг, которые размещались до внеочередного заседания в августе и которые из-за низкой ликвидности не были переоценены рынком в полной мере», — говорит Иванов.

В качестве примера он приводит бумаги казанской строительной компании «Джи-групп» с доходностью 16,3% и погашением в сентябре 2026 года, и «Якутской топливно-энергетической компании» с доходностью 15,6% и погашением в октябре 2026 года.

Эти облигации относятся к сегменту высокодоходных или высокорисковых — их выпускают компании второго—третьего эшелона и доходности по ним значительно выше, чем по бумагам крупных крупных эмитентов. Кроме «Джи-групп» и ЯТЭК высокие доходности сейчас дают бонды «ЕвроТранса», «ТГК-14», «ИнтерЛизинга», «Селектела», говорит главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев.

Однако инвесторам важно помнить, что инвестиции в такие бумаги несут повышенные риски, говорит старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. С тем, что между ОФЗ и корпоративными бумагами лучше выбрать первые, соглашается Александр Бартенев из «БКС». Он отмечает, что в корпоративном сегменте просела ликвидность по сравнению с 2021 и 2022 годом, потому при большом объеме инвестиций разумнее выбирать ОФЗ.

Линкеры или флоатеры

Флоатеры — это облигации с плавающим купоном, который, как правило, привязан или к эталонной ставке межбанковского рынка RUONIA, или к ключевой ставке. Линкеры — облигации с номиналом, который индексируется на величину инфляции. Именно флоатеры, по сравнению с линкерами, сейчас выглядят более привлекательно, убежден портфельный управляющий УК «Система Капитал» Павел Митрофанов. «Мы предпочитаем выпуски с плавающим купоном, потому что ждем сохранения высокой ставки ЦБ на относительно длительный срок», — говорит Митрофанов. Выпуски с привязкой к инфляции ему представляются относительно дорогими.

Флоатеры в нынешних условиях будут надежной защитой портфеля от процентного риска, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Он напоминает, что у флоатеров размер купона пересчитывается вслед за динамикой ставок в экономике, это позволяет сокращать влияние роста процентных ставок на доходность инвестиции из-за роста процентных ставок. Цены облигации с переменной ставкой купона практически не отклоняются от своего номинала даже в периоды колебаний рынка. «В этом и состоит защитный характер инструмента: инвестор получает купоны, при этом рыночная стоимость его облигации остается практически неизменной», — говорит Ковалев.

Облигации с переменным купоном, выпущенные Минфином, пользуются высоким спросом у инвесторов. Но сейчас в этом сегменте активизировались и корпоративные эмитенты, их новые выпуски тоже проходят при повышенном спросе, говорит Александр Афонин из инвестбанка «Синара».

«Мы считаем, что такие инструменты интересны в краткосрочной перспективе, но в случае появления признаков перехода ЦБ РФ к смягчению своей политики, из них стоит переходить в бумаги с фиксированным купоном», — говорит он.

Замещающие или «экзотические»

В прошлом году на фоне санкций и инфраструктурных сложностей из-за спецоперации многие компании, у которых были еврооблигации, выпустили взамен их новые долговые бумаги. Их номинал считается в валюте, а выплаты производятся в рублях. Также в прошлом году появились первые «экзотические» валютные выпуски — в юанях. А в этом году к ним добавился еще один выпуск — в дирхамах ОАЭ.

Первопроходцем «экзотического» долгового сегмента стал «Русал». Насколько интересны сейчас замещающие облигации, которые номинируются в долларах и евро, если вдруг рубль неожиданно начнет укрепляться? Алексей Корнев из «Альфа Капитала» убежден, что инвесторам не стоит рассматривать замещающие бонды как инструмент спекуляции на валютном курсе. «Это прежде всего инструмент, которые дает держать валютную позицию без рисков и получать достаточно высокую доходность в долларах», — указывает он.

С тем, что замещающие облигации выглядят интересно даже с учетом укрепления рубля, согласен Михаил Иванов из «Тинькофф Инвестиций».

«Инвесторы могут зафиксировать долгосрочную доходность (около 7,5−8%) в валюте на долгие годы. При этом, с учетом ограниченного предложения, бумаги могут показать опережающий рост в цене в ближайший год», — считает он.

Если курс доллара опустится к отметке в 90 рублей, это станет хорошим моментом для покупки замещающих облигаций, говорит Дмитрий Сергеев из «Велес Капитала». На этом фоне выпуски в экзотических валютах выглядят не столь интересно, считает Александр Афонин из «Синары». «Бумаги, номинированные в юанях, при тех же преимуществах, что и у замещающих бумаг, дают более низкую доходность и представляют меньший интерес», — резюмирует он.