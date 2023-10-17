РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Он отметил, что указанная инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках «Пояса и пути». «Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул Овсепян.
Он также анонсировал скорый запуск сухопутной зерновой инициативы.
«В последних числах ноября — в начале декабря на встрече глав правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о “Новом сухопутном зерновом коридоре”», — указал он.
По его словам, благодаря «Забайкальскому зерновому терминалу» новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в КНР до 8 млн тонн, который в дальнейшем за счет строительства новой инфраструктуры планируется довести до 16 млн тонн.
Деловой форум, предваряющий третий международный форум, посвященный китайской инициативе «Один пояс — один путь», прошел во вторник в Пекине. На мероприятии присутствовали руководители торговых, инвестиционных, строительных и транспортных компаний стран — участниц инициативы, а также сотрудники финансовых организаций.