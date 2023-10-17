РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд — прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов. Карен Овсепян лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор»

Он отметил, что указанная инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках «Пояса и пути». «Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул Овсепян.

Он также анонсировал скорый запуск сухопутной зерновой инициативы.

«В последних числах ноября — в начале декабря на встрече глав правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о “Новом сухопутном зерновом коридоре”», — указал он.

По его словам, благодаря «Забайкальскому зерновому терминалу» новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в КНР до 8 млн тонн, который в дальнейшем за счет строительства новой инфраструктуры планируется довести до 16 млн тонн.