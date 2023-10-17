22:12 (мск), источник: ТАСС

РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

ПЕКИН, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд. Об этом сообщил ТАСС лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян на полях делового форума, прошедшего в Пекине в преддверии открытия Третьего международного форума «Один пояс — один путь».

Наверх
Источник: AP 2023

Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд — прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов.

Карен Овсепян
лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор»

Он отметил, что указанная инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках «Пояса и пути». «Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул Овсепян.

Он также анонсировал скорый запуск сухопутной зерновой инициативы.

«В последних числах ноября — в начале декабря на встрече глав правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о “Новом сухопутном зерновом коридоре”», — указал он.

По его словам, благодаря «Забайкальскому зерновому терминалу» новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в КНР до 8 млн тонн, который в дальнейшем за счет строительства новой инфраструктуры планируется довести до 16 млн тонн.

Деловой форум, предваряющий третий международный форум, посвященный китайской инициативе «Один пояс — один путь», прошел во вторник в Пекине. На мероприятии присутствовали руководители торговых, инвестиционных, строительных и транспортных компаний стран — участниц инициативы, а также сотрудники финансовых организаций.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Причины повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией
Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь