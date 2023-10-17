Продажи алкоголя за девять месяцев 2023 года выросли на 4,4%

Напитки свыше 9% демонстрируют более скромную динамику — они выросли на 3%, с 81,8 млн до 84,2 млн дал. При этом водки было куплено даже чуть меньше (на 0,3%), чем за девять месяцев прошлого года — 55,6 млн против 55,8 млн дал. Зато заметный рост наблюдается у ликероводочных изделий свыше 25% (настойки, ликеры, бальзамы и т. п. ) — плюс 24,6%, с почти 8 млн до 9,9 млн дал. Продажи коньяка выросли на 10,5% — с 8,8 млн до 9,7 млн дал. Другие спиртные напитки (джин, виски, водка виноградная и прочие) прибавили 13,3% — с 7,7 млн до 8,7 млн дал.

Продолжают стремительно расти продажи слабоалкогольных напитков: за девять месяцев 2023 года рост составил 17, 5% — с 10,9 млн до 12,9 млн дал, а в сравнении с тем же периодом прошлого года произошло почти удвоение продаж (с 6,8 млн дал).

Продажи тихих вин выросли на 5,9% — с 39,6 млн до 41,9 млн дал. Игристых вин купили на 9,9% больше, чем за девять месяцев прошлого года — 13,4 млн дал против 12,2 млн дал.

Заметно выросли объемы продаж плодовой продукции — на 18,2%, с 7,7 млн до 9,1 млн дал. Продолжает стремительно увеличиваться реализация ликерных вин, хотя в абсолютных цифрах эта категория еще невелика — продажи выросли на 75,2%, с 503,1 тыс. до 881,3 тыс. дал.

Любопытно, что за тот же период производство алкоголя в России снизилось на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 132,1 млн против 137,9 млн дал. При этом выпуск водки просел на 5,7% (до 53,5 млн дал), коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал), вина — на 7% (до 22,2 млн дал), шампанского — на 7,2% (до 8,7 млн дал). Впрочем, в сравнении с 2021 годом снижения по большинству позиций не произошло, указывали в Росалкогольтабакконтроле, обращая внимание на «разнонаправленные тенденции 2022 года». В частности, в прошлом году произошло сокращение экспорта водки из-за санкций, а импорт и производство собственных вин, напротив, выросли.

«В настоящее время рынок стабилизируется, и мы возвращаемся к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году. Мы видим положительные тенденции, связанные с общим увеличением легальных продаж и производства», — отмечали в ведомстве.