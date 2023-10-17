Экономист Беляев считает возможным возвращение курса к 60 рублям за доллар

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что Америка ничего не будет делать, а будет стоять на месте», — заявил он в беседе с Lenta.ru.