Экономист Беляев считает возможным возвращение курса к 60 рублям за доллар
Курс российской валюты теоретически может вернуться на уровень 60 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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Курс российской валюты теоретически может вернуться на уровень 60 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Рубль может укрепиться вследствие экономических потрясений в Соединенных Штатах, отметил экономист. Как отметил Беляев, курс валюты зависит от эффективности экономики и темпов роста, складывающихся из производительности труда, увеличения внешнеторгового оборота и других показателей.
Напомним, в поисковой системе Google из-за ошибки сервиса курс доллара снизился до 62 рублей. На запрос «курс доллара к рублю» сервис указывал 62,62 рубля за доллар. Позже данную неполадку сервиса устранили.
Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что нестабильность курса рубля может быть связана с проблемами возврата иностранной валюты в Россию, однако введенный ранее указ о реализации валютной выручки стабилизирует курс рубля.