14:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Экономист Беляев считает возможным возвращение курса к 60 рублям за доллар

Курс российской валюты теоретически может вернуться на уровень 60 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Источник: РИА "Новости"
«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что Америка ничего не будет делать, а будет стоять на месте», — заявил он в беседе с Lenta.ru.

Рубль может укрепиться вследствие экономических потрясений в Соединенных Штатах, отметил экономист. Как отметил Беляев, курс валюты зависит от эффективности экономики и темпов роста, складывающихся из производительности труда, увеличения внешнеторгового оборота и других показателей.

Напомним, в поисковой системе Google из-за ошибки сервиса курс доллара снизился до 62 рублей. На запрос «курс доллара к рублю» сервис указывал 62,62 рубля за доллар. Позже данную неполадку сервиса устранили.

Доллар от TradingView

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что нестабильность курса рубля может быть связана с проблемами возврата иностранной валюты в Россию, однако введенный ранее указ о реализации валютной выручки стабилизирует курс рубля.

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