13:42 (мск), источник: ТАСС

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми. В него вошли 13 кредитных организаций, которые имели этот статус и ранее, следует из сообщения регулятора.

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Источник: РИА "Новости"

«Банк России в соответствии с указанием от 13 апреля 2021 года № 5778-У “О методике определения системно значимых кредитных организаций” утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.

Статус системно значимых сохранили «Юникредит», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился.

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