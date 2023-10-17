ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

«Банк России в соответствии с указанием от 13 апреля 2021 года № 5778-У “О методике определения системно значимых кредитных организаций” утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.

Статус системно значимых сохранили «Юникредит», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился.