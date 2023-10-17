19:18 (мск), источник: ТАСС

Аналитики ЦБ сообщили, что ВВП в III квартале продолжил уверенно расти

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВВП России в третьем квартале 2023 года продолжил уверенно расти, получив в сентябре новый импульс, частично связанный с ростом рублевой выручки экспортеров. К такому выводу пришли эксперты Банка России в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

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Источник: Агентство «Москва»

«Оперативные показатели динамики базовых отраслей экономики и опросные индикаторы указывают на продолжение уверенного роста ВВП в III квартале после достижения экономикой своего потенциального уровня в II квартале», — указывают эксперты ЦБ.

Они отмечают, что «судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров». Внутренний спрос дополнительно также разогревает активное расширение корпоративного и розничного кредитования.

«Ужесточение денежно-кредитных условий пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности из-за существенных временных лагов, которые обусловлены инерционностью экономических процессов», — указывают эксперты ЦБ.

По данным аналитиков, из-за увеличения бюджетных источников экономического роста в 2024 году более активно будут развиваться отрасли, связанные с государственными закупками и финансированием. В то же время развитие отраслей, которые зависят от привлечения кредитных средств на рыночных условиях, вероятно, будут расти более умеренным темпом. «Динамика экспортных отраслей будет определяться внешними условиями, а также ограничениями и внутренним регулированием», — указано в бюллетене.

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