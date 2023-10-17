Аналитики ЦБ сообщили, что ВВП в III квартале продолжил уверенно расти

Они отмечают, что «судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров». Внутренний спрос дополнительно также разогревает активное расширение корпоративного и розничного кредитования.

Они отмечают, что «судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров». Внутренний спрос дополнительно также разогревает активное расширение корпоративного и розничного кредитования.

По данным аналитиков, из-за увеличения бюджетных источников экономического роста в 2024 году более активно будут развиваться отрасли, связанные с государственными закупками и финансированием. В то же время развитие отраслей, которые зависят от привлечения кредитных средств на рыночных условиях, вероятно, будут расти более умеренным темпом. «Динамика экспортных отраслей будет определяться внешними условиями, а также ограничениями и внутренним регулированием», — указано в бюллетене.