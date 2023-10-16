Платежная система «Мир» начала работать в Венесуэле

По его данным, на территории страны работает более 80 000 терминалов, которые принимают карты «Мир», передает ТАСС по итогам 17-го заседания межправкомиссии России и Венесуэлы.

В июле посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказывал, что в стране начали тестировать платежную систему. Тогда платежи по карте принимались на острове Маргарита, в Каракасе их работа только тестировалась.

В июле директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказывала, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять — шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией. Карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и др.