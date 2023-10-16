11:06 (мск), источник: ТАСС

Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов впервые с 7 сентября

По данным 10:00 мск, он рос на 0,49%

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов превысил отметку в 3 200 пунктов впервые с 7 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,49% — до 3 207,86 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1 038,25 пункта.

К 10:28 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3 217,01 пункта (+0,77%). В то же время индекс РТС прибавляет 0,64%, поднимаясь до 1 040,69 пункта.

По данным на 10:30 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,13% — до 97,36 рубля, евро находился на уровне 102,48 рубля (+0,32%). В то же время юань дешевел до 13,293 рубля (-0,13%).

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