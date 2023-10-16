Главные события финансовых рынков 16−22 октября
Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Основано на финансовом анализе компании «Цифра брокер».
Настроения на рынках по-прежнему будет определять доходность по долговым бумагам США, которая приостановила свой рост с начала сентября. Для рынков акций это позитивный сигнал.
Добавить позитивных настроений 17 октября может статистика по розничным продажам США в сентябре.
Рост инфляции может вынудить Центральные Банки продолжать повышать ставки.
На неделе 18 октября узнаем состояние роста цен в Великобритании и Европе.
На прошлой неделе доходность по коротким ОФЗ снизилась в район 12,5%., что является хорошим сигналом для рынка акций.
Если рубль продолжит укрепляться — это будет давить на акции экспортеров, чья доля в индексе МосБиржи находится на высоком уровне. Вероятно, рынок попытается пробить 3200 п. по индексу МосБиржи.
Геополитическая напряженность вернула золото к отметке 1900 $ за унцию и на неделе этот тренд, скорее всего, продолжится.
Дополнительную поддержку ему окажет остановка роста доходностей по долговым бумагам США.
События на Ближнем Востоке вернули цены на нефть к отметке 90 $ за баррель. Опубликованные ОПЕК и МЭА данные не привнесли сюрпризов: на рынке по-прежнему ожидается дефицит нефти в IV квартале 2023 года. Запасы нефти в США выросли впервые за месяц, прирост составил 10,17 млн барр.. Это может подстегнуть рост цен на нефть выше 90 $ за баррель.
На следующей неделе поддержку рублю может оказать обязательная продажа валюты экспортерами, введенная указом президента РФ.
На фоне растущих цен на энергоносители, этот фактор может позволить рублю стабилизироваться в диапазоне 95−97,5 рубля за доллар США.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».