Главные события финансовых рынков 16−22 октября

Макроэкономика

Настроения на рынках по-прежнему будет определять доходность по долговым бумагам США, которая приостановила свой рост с начала сентября. Для рынков акций это позитивный сигнал.

Добавить позитивных настроений 17 октября может статистика по розничным продажам США в сентябре.

Рост инфляции может вынудить Центральные Банки продолжать повышать ставки.

На неделе 18 октября узнаем состояние роста цен в Великобритании и Европе.

События в России

На прошлой неделе доходность по коротким ОФЗ снизилась в район 12,5%., что является хорошим сигналом для рынка акций.

Если рубль продолжит укрепляться — это будет давить на акции экспортеров, чья доля в индексе МосБиржи находится на высоком уровне. Вероятно, рынок попытается пробить 3200 п. по индексу МосБиржи.

События в мире

Геополитическая напряженность вернула золото к отметке 1900 $ за унцию и на неделе этот тренд, скорее всего, продолжится.

Дополнительную поддержку ему окажет остановка роста доходностей по долговым бумагам США.

Нефть

События на Ближнем Востоке вернули цены на нефть к отметке 90 $ за баррель. Опубликованные ОПЕК и МЭА данные не привнесли сюрпризов: на рынке по-прежнему ожидается дефицит нефти в IV квартале 2023 года. Запасы нефти в США выросли впервые за месяц, прирост составил 10,17 млн барр.. Это может подстегнуть рост цен на нефть выше 90 $ за баррель.

Рубль

На следующей неделе поддержку рублю может оказать обязательная продажа валюты экспортерами, введенная указом президента РФ.

На фоне растущих цен на энергоносители, этот фактор может позволить рублю стабилизироваться в диапазоне 95−97,5 рубля за доллар США.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="2db740df-7533-547e-ac3a-616c34f12504" data-prerendered><noscript><section><h2>Главные события прошедшей недели (9-15 октября 2023 г.)</h2><p>1 вопрос</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/2db740df-7533-547e-ac3a-616c34f12504"><fieldset><legend>Выберите главное, по вашему мнению, событие прошедшей недели (можно указать несколько вариантов)</legend><label><input type="checkbox" name="7138" value="26331"/>Арабо-израильский конфликт</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26332"/>Заявление Белого дома о том, что помощь Украине будет не бесконечной</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26333"/>Начало вывода французских войск из Нигера</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26334"/>Завершение вручения Нобелевских премий</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26335"/>Временное отстранение МОК Олимпийского комитета России</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26336"/>Проблема с ввозом коньяка из Армении в Россию</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26337"/>Идея Кадырова перенести выборы президента</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26338"/>Возвращение Фридмана и Урганта в Россию</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26339"/>Столкновение поездов в московском метро</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26340"/>Расследование пранка Вована и Лексуса МИД-ом Финляндии</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26341"/>Что-то другое</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1504152109963064/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.