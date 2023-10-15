Самозапрет на кредиты: кому поможет новый закон

По мнению генерального директора МКК Creditter Игоря Смирнова, пока рано прогнозировать, как новый документ скажется на выдаче кредитов и займов. По его мнению, влияние этой меры будет небольшим.

«Дело в том, что выдачи в этом году уже существенно сократились на фоне ужесточения политики регулирования. С введением макропруденциальных лимитов банкам и микрофинансовым организациям (МФО) стало невыгодно выдавать деньги клиентам с высокой долговой нагрузкой. Нести дополнительные риски сейчас не готов никто. МФО стараются выдавать займы повторным клиентам, без кредитной нагрузки», — пояснил свою позицию Игорь Смирнов.

Новые сложности

Вместе с тем, отметил собеседник, совершенно точно новый закон усложнит жизнь мошенникам, которые используют чужие персональные данные, прибегают к методам социальной инженерии. «Заставить человека оформить кредит под воздействием уговоров и запугиваний станет сложнее», — считает он.

В случае принятия закон защитит интересы не только заемщиков, но и финансовых организаций.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин добавил, что законопроект в первую очередь помогает населению защититься от мошеннических схем. В том числе, когда займ или кредит оформляют на человека без его ведома.

Информация о запрете или снятие запрета на получения займа (кредита) будет храниться в бюро кредитных историй. Если человек примет решение воспользоваться правом самозапрета, он сможет оформить запрос через МФЦ или портал Госуслуг. «Информацию оперативно занесут в бюро кредитных историй (БКИ)», — добавил юрист.

По его мнению, новое ограничение на выдачу займа коснется потребительских кредитов: они не обеспечиваются залогом. Оформление запрета на получение автокредита или ипотеки не понадобится: они выдаются под залог.

Он также обратил внимание, что законопроект предусматривает новое условие для оформления кредита: клиент должен будет предоставить СНИЛС. Это необходимо для проверки в его кредитной истории наличия запрета.

«Если в бюро кредитных историй имеется информация о наличии запрета в выдаче займа — кредитор обязан отказать заёмщику в выдаче займа (кредита), однако такой запрет сам заёмщик может снять и обратиться к кредитору повторно», — резюмировал Дмитрий Безделин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».