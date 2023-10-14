Турция опровергла утверждения о газовом долге перед РФ в $27,5 млрд

«В последние дни возникла необходимость правильно информировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждений о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг $27,5 млрд и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга», — отмечается в заявлении компании.