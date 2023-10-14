Матвиенко рассказала об увеличении товарооборота России и Индии до $50 млрд

В середине июля министерство коммерции Индии сообщило, что Россия в январе — мае впервые в истории стала третьим торговым партнером этой страны по объемам товарооборота ($27,1 млрд). При этом поставки российских товаров, большую часть из которых составляют энергоносители, в денежном выражении более чем в 40 раз превосходят поставки индийских: $26,5 млрд против $639 млн.
По словам вице-премьера России Дениса Мантурова, в 2022 г. товарооборот двух стран превысил $35 млрд. В 2021 г. он составил около $11 млрд.
Парламентский форум G20 в Индии проходит 12—14 октября. Тема мероприятия — «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Валентина Матвиенко возглавляет российскую делегацию. В составе делегации — первый зампред СФ Андрей Турчак, зампред Константин Косачев и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, а также депутаты Госдумы.