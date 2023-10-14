11:42 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Кто ты: бык или медведь?

Быками и медведями называют участников биржевых торгов с противоположными стратегиями поведения. Первые верят в рост рынка, их интересует покупка активов. Вторые ставят на снижение и активы продают. Как определить, какая из двух стратегий твоя — Финансы Mail.ru спросили у руководителя отдела продаж УК «Первая» Андрея Макарова.

Наверх
Источник: AP 2023

Кто ты: бык или медведь?

Появление этих животных в биржевом сленге объясняется тем, что быки поднимают жертву на рога, а медведи ее топчут. Так, и инвесторы-быки толкают котировки вверх, а инвесторы-медведи — вниз. Хотя и у тех, и у других, основной задачей является — заработок. Делают они это разными путями.

Если говорить про российский рынок, то сейчас на нем наблюдается период роста. Индекс Мосбиржи находится в среднесрочном восходящем тренде. С начала года он вырос более чем на 40%. Поэтому можно сказать, что на рынке превалируют быки, царит бычье настроение.

В такие периоды быки работают по тренду и покупают активы. Медведи в это время стараются продать бумаги, поймав коррекцию, то есть работают против основного тренда.

В периоды снижения они меняются местами: медведи работают по тренду, а быки — против тренда.

Также спекулянт может переходить из одного состояния в другое. Например, если стратегия игрока направлена исключительно на работу по тренду, то во время растущего тренда он является быком — покупает активы, а во время нисходящего тренда становится медведем — продает биржевые активы.


Бык и медведь — не единственные животные на фондовом рынке. В инвесторском зоопарке есть также:

— золотые жуки (большие любители золота, скупающие его трейдеры),

- волки — спекулянты с большим стажем работы на бирже,

— зайцы — спекулянты, заключающие большое количество сделок и зарабатывающие на мелких движениях,

и многие другие.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

MOEX от TradingView
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь