Кто ты: бык или медведь?

Появление этих животных в биржевом сленге объясняется тем, что быки поднимают жертву на рога, а медведи ее топчут. Так, и инвесторы-быки толкают котировки вверх, а инвесторы-медведи — вниз. Хотя и у тех, и у других, основной задачей является — заработок. Делают они это разными путями.

Если говорить про российский рынок, то сейчас на нем наблюдается период роста. Индекс Мосбиржи находится в среднесрочном восходящем тренде. С начала года он вырос более чем на 40%. Поэтому можно сказать, что на рынке превалируют быки, царит бычье настроение.

В такие периоды быки работают по тренду и покупают активы. Медведи в это время стараются продать бумаги, поймав коррекцию, то есть работают против основного тренда.

В периоды снижения они меняются местами: медведи работают по тренду, а быки — против тренда.

Также спекулянт может переходить из одного состояния в другое. Например, если стратегия игрока направлена исключительно на работу по тренду, то во время растущего тренда он является быком — покупает активы, а во время нисходящего тренда становится медведем — продает биржевые активы.



Бык и медведь — не единственные животные на фондовом рынке. В инвесторском зоопарке есть также:

— золотые жуки (большие любители золота, скупающие его трейдеры),

- волки — спекулянты с большим стажем работы на бирже,

— зайцы — спекулянты, заключающие большое количество сделок и зарабатывающие на мелких движениях,

и многие другие.