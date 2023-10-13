13:50 (мск), источник: ТАСС

Рубль ускорил рост на Мосбирже по отношению к основным валютам

По данным на 12:30 мск, курс доллара снизился до 96,94 рубля, евро — до 102,19 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжил уверенно укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 12:30 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижался на 0,49% — до 96,94 рубля, евро достигал 102,19 рубля (-0,61%). В то же время юань снижался на 0,4% — до 13,247 рубля.

Согласно данным на 12:37 мск, доллар замедлил снижение до 0,36% и находился на уровне 97,07 рубля, евро торговался на уровне 102,29 рубля (-0,5%). Юань находился на отметке 13,258 рубля (-0,3%).

К 13:00 мск доллар составлял 97,17 рубля (-0,26%), евро снижался на 0,53%, до 102,28 рубля. Юань находился на отметке 13,281 рубля (-0,14%).

Ранее президент РФ Владимир Путин выступал на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе. Встреча проходила в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.

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