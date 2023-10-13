Британия одобрила сделку Microsoft по покупке Activision за $69 млрд

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило сделку корпорации Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.
Регулятор, который заблокировал сделку в апреле 2023 года, заявил, что уступки, на которые пошла Microsoft, обеспечат сохранение конкуренции на растущем рынке облачного гейминга, что отвечает интересам британских игроков. «Мы позаботились о том, чтобы Microsoft не смогла захватить этот важный и быстроразвивающийся рынок. По мере роста облачных игр это вмешательство обеспечит людям более конкурентоспособные цены, лучшие услуги и больший выбор», — заявила глава CMA Сара Карделл.
Акции Microsoft на премаркете на бирже Nasdaq 13 октября снижались на 0,24%, до $330,4.
Microsoft, владеющая Xbox, объявила о планах купить Activision за $68,7 млрд в январе 2022 года. Это крупнейшая сделка в истории игровой индустрии, пишет Reuters. Ее критики опасаются, что после покупки американская компания получит контроль над игровым рынком стоимостью $200 млрд, отмечал CNBC.
Федеральная торговая комиссия США пыталась заблокировать покупку, подав иск в окружной суд Сан-Франциско, но в начале июля тот отклонил требование регулятора. В мае сделку одобрила Еврокомиссия.
Лондон оставался последней из ключевых юрисдикций, не одобрившей покупку Activision Blizzard, но Microsoft пошла на уступки. В августе компания заявила, что готова продать облачные права на игры Activision, выпущенные в течение следующих 15 лет, другому крупному игроку — французской Ubisoft Entertainment. В результате «Microsoft не сможет выпускать игры Activision Blizzard исключительно на собственном облачном сервисе Xbox Cloud Gaming и контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов», отметил президент компании Брэд Смит. CMA пообещало рассмотреть предложение Microsoft.
Теперь, когда компания получила одобрение Лондона, она может закрыть сделку по покупке Activision уже 18 октября, пишет Reuters. «Мы преодолели последнее препятствие на пути к завершению этого приобретения, которое, по нашему мнению, принесет пользу игрокам и игровой индустрии во всем мире», — заявил, комментируя решения CMA, Брэд Смит.