Британия одобрила сделку Microsoft по покупке Activision за $69 млрд

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило сделку корпорации Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

Регулятор, который заблокировал сделку в апреле 2023 года, заявил, что уступки, на которые пошла Microsoft, обеспечат сохранение конкуренции на растущем рынке облачного гейминга, что отвечает интересам британских игроков. «Мы позаботились о том, чтобы Microsoft не смогла захватить этот важный и быстроразвивающийся рынок. По мере роста облачных игр это вмешательство обеспечит людям более конкурентоспособные цены, лучшие услуги и больший выбор», — заявила глава CMA Сара Карделл.

Акции Microsoft на премаркете на бирже Nasdaq 13 октября снижались на 0,24%, до $330,4.

Microsoft, владеющая Xbox, объявила о планах купить Activision за $68,7 млрд в январе 2022 года. Это крупнейшая сделка в истории игровой индустрии, пишет Reuters. Ее критики опасаются, что после покупки американская компания получит контроль над игровым рынком стоимостью $200 млрд, отмечал CNBC.

Федеральная торговая комиссия США пыталась заблокировать покупку, подав иск в окружной суд Сан-Франциско, но в начале июля тот отклонил требование регулятора. В мае сделку одобрила Еврокомиссия.

Лондон оставался последней из ключевых юрисдикций, не одобрившей покупку Activision Blizzard, но Microsoft пошла на уступки. В августе компания заявила, что готова продать облачные права на игры Activision, выпущенные в течение следующих 15 лет, другому крупному игроку — французской Ubisoft Entertainment. В результате «Microsoft не сможет выпускать игры Activision Blizzard исключительно на собственном облачном сервисе Xbox Cloud Gaming и контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов», отметил президент компании Брэд Смит. CMA пообещало рассмотреть предложение Microsoft.