Стало известно, чем грозит покупка «кладовки» под видом квартиры

По его словам, несмотря на нормы по метражу, люди продолжают продавать микроквартиры в жилых комплексах, панельках и исторических домах. К примеру, только на днях была выставлена на продажу квартира площадью 8,4 квадрата в комплексе «Москва-Сити».

«Если говорить о новостройках, то такие “клетушки”, предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильём изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы 4,5−5 квадратных метров не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях — это 6 квадратных метров жилплощади на человека», — пояснил собеседник Лайфа.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гаврилов напомнил, что нормы предоставления жилплощади на одного человека устанавливаются регионами, но они должны быть не меньше федеральных. Например, в Москве — это 33 квадрата на одного человека, а на двоих — 42. Семье из трёх человек на каждого жильца полагается 18 квадратов.

Однако такие «кладовки» несут в себе не только несоответствие федеральным нормам, но и возможное разочарование в будущем. Дело в том, что в них покупателю зарегистрироваться не получится — не позволит законодательство. Именно по этой причине данный вопрос необходимо урегулировать, чтобы создать баланс, считает парламентарий.

«Интерес бизнеса, который готов массово продавать “кладовки” за миллионы, чтобы их потом кто-то сдавал, понятен, но важно, чтобы при этом не ущемлялись жилищные права наших граждан, для которых необходимая жилплощадь — от 18 квадратных метров на человека», — пояснил Гаврилов.

За последний период резко вырос дисбаланс между стоимостью квартир в аренде и по ипотеке. Растёт и вилка цен между новостройками и жильём на вторичном рынке. В каких ситуациях стоит брать ипотеку, а когда от неё лучше отказаться — в материале Лайфа.