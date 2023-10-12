«Совет рынка» указал на отсутствие консенсуса об учете майнинга в работе энергорынка

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. На текущем этапе развития майнинга в России нет однозначного консенсуса в том, как учитывать его в рамках работы энергорынка, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Об этом заявил председатель правления НП «Совет рынка» Максим Быстров в ходе сессии «Майнинг криптовалют с точки зрения энергетиков. Регулирование или свобода действий?» на Российской энергетической неделе.

Быстров подчеркнул, что резкий рост числа «быстрых» потребителей, к которым можно отнести майнеров, приводит к сокращению доли свободной и дешевой электроэнергии. Как следствие, цена на электроэнергию повышается, а способность региона развиваться с точки зрения новых потребителей — снижается. Рыночные законы в этом случае диктуют необходимость строить в дефицитном регионе новую генерацию.

«В настоящий момент цена старой мощности составляет 200 тыс. [рублей] за МВт·ч. Цена новой мощности может достигать 1,5 млн [рублей] за МВт·ч — разница в семь раз. И это будет цена для всех, в том числе для майнеров», — сказал Быстров, добавив, что все потребители не должны оплачивать дефицит, который возник из-за одного потребителя.

По его словам, майнинговые фермы активно функционируют и в тех регионах, где рыночных отношений нет. В этих регионах вместо рынка на сутки вперед с его конкурентной ценой есть регулируемые договоры с низким фиксированным тарифом.