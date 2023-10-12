Мосбиржа предлагает сделать децентрализованный депозитарий стран БРИКС

Московская биржа сформулировала основные принципы работы нового обсуждаемого депозитария стран БРИКС и направила их в Минфин и ВЭБ, заявил журналистам глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Биржа считает, что такой депозитарий должен быть построен с применением технологий распределенных реестров. Как отдельное юрлицо такой депозитарий существовать не должен — «это будет блокчейн с нотами у центральных депозитариев стран БРИКС», — пояснил концепцию Сергей Швецов.

О том, что Московская биржа рассматривает идею создания международного депозитария на базе межгосударственного объединения БРИКС, глава набсовета площадки заявил в июне 2023 года. Международный депозитарий БРИКС должен стать альтернативой международным учетным организациям, подобно аналогам системы SWIFT, при этом он должен быть «открытой платформой». «Один из институтов БРИКС мог бы быть учредителем (депозитария. — FM)», — говорил он.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине, был разрушен «мост» между НРД и европейскими депозитариями — Euroclear и Clearstream. Так, почти все операции с российской и международной инфраструктурой из-за санкций на российские компании и бизнесменов сначала проходили в ручном режиме, а потом и вовсе были заморожены. В июне того же года Евросоюз ввел санкции против НРД, и активы российских инвесторов, упитывавшиеся в Euroclear и Clearstream были окончательно заблокированы.

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, кандидатами на членство в объединении — Иран, Аргентина, Алжир, Египет. В рамках БРИКС, в частности, работает Новый банк развития (НБР), штаб-квартира которого расположена в Шанхае (КНР).