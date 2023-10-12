ЦБ видит возможность для IPO госкомпаний даже после смерти идеи о приватизации

Государству стоит задуматься, чтобы провести публичные размещения (IPO) пакетов акций, принадлежащих ему компаний, на бирже, заявил на Уральской конференции НАУФОР заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

«По поводу предложения (компаний акций на IPO. — FM). Здесь частный капитал будет всегда оценивать, исходя из выгод по альтернативным ставкам, которые есть. Но, наверное, здесь можно и государству подумать, чтобы выходить со своими пакетами на этот рынок», — сказал он в рамках дискуссии о российских публичных предложениях акций.

Тезис о том, что государство может провести IPO некоторых своих компаний, неоднократно повторялся представителями регулятора в рамках дискуссии о «новой приватизации», начатой весной председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

В частности, зампред Банка России Владимир Чистюхин в мае утверждал, что власти могли бы подталкивать компании с государственным владением к привлечению средств на фондовом рынке. «Так сложилось, что значимая часть нашей экономики — это компании с госучастием, и государство как акционер играет серьезную роль в принятии ими стратегических решений. Может быть, имеет смысл подумать и стимулировать их к дополнительному размещению на рынке вместо того, чтобы привлекать средства из бюджета», — говорил он.

Тогда же поддерживала эту идею и руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов», — отмечала она, добавляя, что это будет сделать непросто, поскольку «не все госкомпании хотят выйти на (фондовый. — FM) рынок».