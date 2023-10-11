В Европе цена газа выросла до $540

Цена газа на бирже в Европе впервые с августа подскочила до $540 за 1 тыс. куб. м на фоне снижения ветрогенерации, новостях о скором возобновлении забастовки работников СПГ-заводов Chevron в Австралии и приостановки добычи на газовом месторождении Тамар в Израиле. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС “Суджа”, — 42,4 млн куб. м на 11 октября. Заявка на ГИС “Сохрановка” отклонена», — сообщил журналистам представитель «Газпрома». Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 9 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 31 млн куб. м. В то же время закачка составляла 144 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,1% (на 8,3 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 106,8 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года — 97,86%. При благоприятном стечении обстоятельств для Евросоюза этот рекорд может быть побит уже к середине октября.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе колеблются: теплые дни чередуются с относительно прохладными. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 19%.