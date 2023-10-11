Рынки насторожились: Как курс рубля отреагирует на события в мире и чего ждут экономисты

Каких изменений ждут на валютном рынке на этой неделе.

Геополитическое обострение на Ближнем Востоке, с одной стороны, оказывает давление на общий сентимент рынка. С другой — это всегда фактор появления «военной премии» в цене нефти. На эти моменты обратил внимание инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

— Рынки насторожились. Но, судя по сдержанной реакции той же нефти, не верят в развитие негативных сценариев. Для российского рынка и нацвалюты более чувствительным бывает рост напряжённости в геополитическом контуре РФ. Ближневосточный конфликт может влиять на рублёвые активы прежде всего через реакцию сырьевых рынков, — пояснил Александр Бахтин.

Он добавил, что рост цен на нефть в текущей ситуации не транслируется в улучшение позиций рубля. Дело в том, что плата за поставленные за рубеж баррели поступает с временным лагом в несколько недель. Базово у рубля сейчас три вызова: усиление дисбаланса между спросом на иностранную валюту и её предложением после введения временного запрета на экспорт топлива, отток капитала и игра против рубля спекулятивных сил.

— На рынках вообще нет никаких волнений. Индекс доллара на Форексе корректируется после пятничного отчёта по рынку труда в США за сентябрь. Цены на нефть в понедельник завершили день ростом. Баррель Brent подорожал на 4,4%, до 88,13 доллара, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Однако европейские трейдеры проигнорировали во вторник утреннее ралли, что говорит об ограниченном влиянии ситуации на нефтедобычу в Иране. Рост возможен в случае расширения санкций против Ирана, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его мнению, пока не видно фундаментальных предпосылок для серьёзного укрепления рубля, так как сохраняются геополитические риски и дисбаланс спроса и предложения валюты. Если США и Евросоюз введут санкции, то Иран может закрыть Ормузский пролив, который является ключевым транспортным маршрутом для других крупных экспортёров нефти. В этом случае рост котировок продолжится, а дальнейший рост окажет поддержку рублю. После 20 октября стоит ожидать поддержку от налогового периода.

Как события на Ближнем Востоке повлияют на курс рубля.

Александр Бахтин не ждёт доллара существенно выше 100 рублей в обозримой перспективе. Фундаментальные факторы влияния на рынок улучшаются. В частности, сокращается дефицит госбюджета, выходят хорошие макроэкономические маркеры, с временным лагом включается эффект от двух повышений ключевой ставки.

— При сохранении слабости рубля не исключаем вмешательства в ситуацию финансовых властей. К концу октября ждём доллар ближе к 95 рублям, — рассказал Александр Бахтин.

На ближайшие два дня в паре доллар/рубль ожидают консолидации в диапазоне понедельника — 98,84−102,35 рубля. При этом риски ослабления рубля до 104−105 составляют более 70%. Чтобы не дать рублю сильно упасть, от представителей власти можно ожидать вербальных интервенций (каких-то заявлений, которые способны повлиять на курс рубля). Хотя покупателей валюты вряд ли сейчас что-то сдержит. Если предложения не хватает, то при повышенном спросе со стороны импортёров курс рубля не получится удержать. Уровень 101,5 является промежуточным на пути к 104. От него может начаться коррекция. Такой прогноз дал Владислав Антонов.

— Мы считаем, что текущая геополитическая ситуация может вызвать рост мировых цен на нефть. В связи с этим возможно влияние на курс рубля. Российская валюта может немного укрепиться на фоне сообщений об обострении конфликта на Ближнем Востоке. При этом укрепление рубля будет не слишком значительное, ведь также мы ожидаем роста курса доллара по отношению к другим мировым валютам. На этом фоне рубль может достичь цели в 104−105 за доллар, евро может увеличиться до отметки в 110 рублей, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

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Сильнее всего на рубль влияют цены на нефть, а также объёмы нашего экспорта. В данный момент на рынок нефти какого-то серьёзного влияния война в секторе Газа не оказывает. Влияние на газовый рынок Европы значительно больше, но Европейский рынок газа частично застрахован рекордными запасами в хранилищах. В случае обострения ситуации, вступления в конфликт Ирана, США, можно ожидать значительного роста цен на нефть (Иран контролирует один из основных каналов логистики нефти — Ормузский пролив). Рост цен на нефть позитивен для российского рубля и бюджета. Об этом рассказал аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

Он обратил внимание, что в периоды нестабильности доллар, как мировая резервная валюта, становится тихой гаванью. По крайней мере, последние десятилетия так было. Если мировой порядок не изменится, то мы можем увидеть рост доллара к мировым валютам.

— На фоне обострения геополитической напряжённости в мире доллар стал укрепляться, а рубль, соответственно, ещё больше слабеет. Здесь на рубль давят одновременно и обстановка внутри экономики России, и ситуация в мире. События в Израиле повлияли на настроения глобальных инвесторов. Они опасаются ухудшения ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках. Это повлияло на увеличение объёмов торгов и движение курсов валют, — отметил финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор.

Он считает, что в ближайшие дни можно ожидать ещё большего ослабления рубля на фоне укрепления доллара во всём мире. В периоды катаклизмов и потрясений капитал всегда стремится в сторону крепкой валюты, так как инвесторы занимают выжидательную позицию.