15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Решетников предупредил о негативных последствиях высоких ставок ЦБ

Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что повышение ключевой ставки может снизить возможности инвестиционного кредитования. Кроме того, по его словам, это чревато проблемами с финансированием серьезных инвестпроектов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования. И конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут», — сообщил министр. При этом, по его словам, логика повышения ключевой ставки для краткосрочных целей понятна.

Максим Решетников также отметил, что у Минэкономики и Минфина разные взгляды на развитие и расширение льготных инвестиционных программ, но подчеркнул, что министерства стараются найти компромисс.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение проинфляционными рисками. Также был повышен прогноз по инфляции — до 6−7% по итогам 2023 года. Кроме того, руководство ЦБ неоднократно предупреждало, что стране потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. В частности, об этом говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 27 октября.

Как необеспеченным потребкредитам мешают ставки и лимиты — в материале «Ипотека вытягивает кредитование».

Анастасия Ларина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит «горячая» версия Lada Vesta
«Соратников Пригожина» обвинили в планировании госпереворота
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь