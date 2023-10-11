Решетников предупредил о негативных последствиях высоких ставок ЦБ

«Но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования. И конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут», — сообщил министр. При этом, по его словам, логика повышения ключевой ставки для краткосрочных целей понятна.

Максим Решетников также отметил, что у Минэкономики и Минфина разные взгляды на развитие и расширение льготных инвестиционных программ, но подчеркнул, что министерства стараются найти компромисс.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение проинфляционными рисками. Также был повышен прогноз по инфляции — до 6−7% по итогам 2023 года. Кроме того, руководство ЦБ неоднократно предупреждало, что стране потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. В частности, об этом говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 27 октября.

Как необеспеченным потребкредитам мешают ставки и лимиты — в материале «Ипотека вытягивает кредитование».

Анастасия Ларина.