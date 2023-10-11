Расписки «Эталона» подорожали почти на 6% после выхода отчета за III квартал

По состоянию на 10:40 мск стоимость расписок составляла 90,7 рубля (+3,54%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3174,02 пункта (-0,09%). С начала года бенчмарк вырос на 47,33%, котировки компании — на 95,6%.

Региональные продажи группы «Эталон» увеличились с января по сентябрь 2023 г. в 6,4 раза до 13,5 млрд руб. год к году. Общий объем продаж за этот период вырос на 53% до 65,2 млрд руб., следует из отчетности девелопера.

Доля региональных контрактов составила 21% от общей суммы, уточнила компания. Объем денежных поступлений с начала года повысился на 21% до 52,9 млрд руб.

По итогам III квартала 2023 г. суммарные продажи «Эталона» выросли на 134% и составили 31,2 млрд руб. год к году. Доля продаж в региональных проектах за этот период выросла в 3,7 раза до 6,5 млрд руб., уточнила компания.

В начале октября «Эталон» объявил о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. Документ предполагает, что действующий оператор переведет программу расписок группы с 6 ноября 2023 г. под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L.