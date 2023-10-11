Расписки «Эталона» подорожали почти на 6% после выхода отчета за III квартал
Стоимость депозитарных расписок группы «Эталон» выросла на 5,94% до 92,8 рубля на фоне публикации отчета за III квартал и первые девять месяцев 2023 г.
Стоимость депозитарных расписок группы «Эталон» выросла на 5,94% до 92,8 рубля на фоне публикации отчета за III квартал и первые девять месяцев 2023 г.
По состоянию на 10:40 мск стоимость расписок составляла 90,7 рубля (+3,54%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3174,02 пункта (-0,09%). С начала года бенчмарк вырос на 47,33%, котировки компании — на 95,6%.
Региональные продажи группы «Эталон» увеличились с января по сентябрь 2023 г. в 6,4 раза до 13,5 млрд руб. год к году. Общий объем продаж за этот период вырос на 53% до 65,2 млрд руб., следует из отчетности девелопера.
Доля региональных контрактов составила 21% от общей суммы, уточнила компания. Объем денежных поступлений с начала года повысился на 21% до 52,9 млрд руб.
По итогам III квартала 2023 г. суммарные продажи «Эталона» выросли на 134% и составили 31,2 млрд руб. год к году. Доля продаж в региональных проектах за этот период выросла в 3,7 раза до 6,5 млрд руб., уточнила компания.
В начале октября «Эталон» объявил о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. Документ предполагает, что действующий оператор переведет программу расписок группы с 6 ноября 2023 г. под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L.
The Bank of New York Mellon будет продолжать выполнять обязанности оператора депозитарной программы по правилу 144А до тех пор, пока ее действие не прекратится по истечении 90 дней после разделения. На фоне новости 3 октября стоимость депозитарных расписок группы выросла на 7,94% до 90,8 ₽.