Расписки «Эталона» подорожали почти на 6% после выхода отчета за III квартал

В начале октября «Эталон» объявил о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. Документ предполагает, что действующий оператор переведет программу расписок группы с 6 ноября 2023 г. под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L.