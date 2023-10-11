13:00 (мск), источник: Frank Media

МТС-банк не выйдет на IPO в 2024 году

Рассказал «Интерфаксу» владелец АФК «Система» Евгений Евтушенков.

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Источник: Freepik

IPO МТС-банка не состоится в 2024 году, передал «Интерфакс» со ссылкой на владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

«В следующем году, боюсь, что нет», — ответил он на вопрос о шансах проведения IPO банка в 2024 году.

Сейчас МТС-банк полностью принадлежит компании МТС. В свою очередь 42% МТС принадлежит АФК «Система». Корпорация в своем годовом отчете указывала, что стоимость заблокированных из-за санкций активов МТС-банка составляет 9,6 млрд рублей. С февраля 2023 года банк находится под санкциями США и Великобритании, с мая — под ограничениями Австралии. МТС заявляла о намерении снизить долю в капитале банка, однако Евтушенков ранее говорил, что МТС пока не планирует сокращать долю в финансовой организации.

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 МТС-банк не выйдет на IPO в 2024 году
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