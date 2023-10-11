00:06 (мск), источник: © РИА Новости

Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Минфина США.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Уточняется, что размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов. При этом менее месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг страны достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку 32 триллиона долларов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Такер Карлсон дал жуткий прогноз для США после операции ХАМАС
'Все будет не так, как было': Шольц столкнулся с катастрофой
Возрастное ограничение 18+
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь