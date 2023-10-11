Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов

Уточняется, что размер задолженности сейчас оценивается в 33 триллиона 513 миллиардов долларов. При этом менее месяца назад, 18 сентября, казначейство представило информацию о том, что госдолг страны достиг 33 триллионов 44 миллиардов долларов, впервые в истории превысив отметку в 33 триллиона.