Дом оставят. Эксперт рассказал, как новый закон защитит ипотечное жилье

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который защищает заемщика-банкрота от потери единственного жилья. Юрист-практик Вячеслав Курилин полагает, что это упростит процедуру банкротства физлиц, но в некоторых ситуациях заемщик все равно может остаться без жилья.

Согласно проекту закона, ипотечный долг разрешается рассматривать отдельно от остальных займов должника. Это значит, что банк сможет заключить по нему мировое соглашение без согласия остальных кредиторов. При этом долги по ипотеке будут погашаться третьими лицами (например, родственниками) либо же самим заемщиком после прохождения процедуры банкротства.

Вячеслав Курилин уточняет, что данная инициатива закономерна. Судебная практика, начавшаяся с Верховного суда, такова: если в рамках дела о банкротстве продается ипотечное жилье и после продажи остаются деньги, то они не распределяются среди других кредиторов, а отдаются на руки человеку.

«Например, если продали квартиру за два миллиона и погасили долг по ипотеке в миллион рублей, то оставшийся миллион получает заемщик. Презюмируется, что эти средства он направит на покупку другого жилья. Но возникает вопрос: надо ли вообще продавать ипотечную квартиру? Зачем усложнять механизм, если другие кредиторы все равно с этого ничего не имеют, а с ипотечником еще можно договориться? Можно сказать, что законодатели отделили мух от котлет: должник или его родственники продолжат выплачивать ипотеку, а с другими долгами будут разбираться отдельно в рамках банкротства и связанным с ним проверок», — говорит эксперт.

Если закон будет окончательно принят, то количество банкротств в России может несколько увеличиться. Сейчас, по данным Единого федерального реестра «Федресурс», несостоятельными уже признаны более миллиона россиян.

«В финансовой проблеме виноват не только сам заемщик. Когда я вижу сороковой микрозайм плюсом к другим кредитам, возникает много вопросов к кредитору. Он явно неверно оценил ситуацию человека, выдавая ему еще один кредит», — констатирует собеседник.

Что касается банков, то для тех, кто предоставляет ипотеку, инициатива выгодна. Ведь они получают возможность сохранять долгосрочные отношения с заемщиком, который все-таки намерен выплачивать долг. На остальных же кредиторов, уверен спикер, закон особо не повлияет: они и так не получали тех денег, которые оставались от продажи с торгов ипотечного жилья должника.

Тем не менее есть два главных условия, при которых заемщик все-таки может остаться без ипотечной квартиры.